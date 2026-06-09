خطوات تحويل العداد الكودي إلى شرائح..رابط مباشر للتقديم

يشهد تحويل العداد الكودي إقبالاً كبيراً من المواطنين ورغبتهم في تحويل العداد الكودي إلى قانوني والعودة لنظام الشرائح، بعد أزمة العدادات الكودية التي أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً بعد تثبيت السعر الموحد عند 2.74 قرش للكيلو وات، وقد بدأت الحكومة تسهيلات عديدة للمواطنين للتشجيع على تحويل العدادات الكودية إلى قانونية من خلال عدة إجراءات مطلوبة، كما يمكن التقديم على تحويل العداد الكودي أونلاين عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

تحويل العداد الكودي عبر هذا الرابط

يمكنك تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني إلكترونياً من خلال زيارة موقع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واتباع خدمة "تحويل العداد الكودي إلى قانوني"، حيث تتيح هذه الخطوة الاستفادة من المحاسبة بنظام الشرائح المدعمة بدلاً من سعر التكلفة الثابت.

خطوات تحويل العداد الكودي أونلاين

أتاحت وزارة الكهرباء إمكانية تقديم طلبات تحويل العدادات الكودية إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء( https://eservices.eehc.gov.eg/services )، وذلك بهدف تقليل الزحام داخل شركات الكهرباء وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وتشمل خطوات التقديم الإلكتروني:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية.

اختيار خدمة "تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني" من قائمة الخدمات.

إدخال بيانات العقار ورقم العداد الكودي.

رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPG (صور واضحة).

إرسال الطلب والاحتفاظ بـ رقم المتابعة الذي يصل عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول.

شروط تحويل العدادات الكودية

وضعت وزارة الكهرباء عدة شروط لإتمام تحويل العدادات الكودية بنجاح، من أبرزها:

وجود موافقة رسمية على تقنين وضع العقار من الجهات المختصة (الحي، المركز، المحافظة).

عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الداخلية أو خطر على شبكة الكهرباء العامة.

سداد الرسوم الإدارية المطلوبة الخاصة بتغيير وصف العداد ونوع المحاسبة.

مطابقة بيانات العقار مع المستندات الرسمية.

وأكدت الوزارة أن العقارات التي ما زالت في مرحلة التصالح (ولم تحصل على نموذج 8 أو 10 النهائي) ستستمر مؤقتًا بنظام العداد الكودي حتى انتهاء إجراءات التقنين بشكل كامل.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تبدأ إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية باتباع الخطوات التالية:

-تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة (شبكة أو هندسة الكهرباء).

-إرفاق جميع المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي - إيصال الشحن - شهادة المطابقة - نموذج التصالح).

-قيام الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات الداخلية وعدم وجود أي مخالفات قد تؤثر على الشبكة العامة للكهرباء.

-في حال الموافقة واستيفاء الشروط، يتم تحرير عقد جديد باسم المواطن.

-تحويل العداد رسميًا إلى عداد قانوني يعمل بنظام الشرائح المدعومة.

الأوراق المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب العقار أو المنتفع (سارية المفعول).

عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية (إن وجد).

شهادة المطابقة الهندسية للمبنى (حتى لو منتهية الصلاحية - مقبولة).

آخر إيصال شحن للعداد الكودي (للتأكد من بيانات العداد ورقمه).

شهادة تقنين أو تصالح نهائي من الحي أو مجلس المدينة (نموذج 8 أو نموذج 10).

توكيل رسمي إذا كان مقدم الطلب ليس المالك الأصلي.

وأكدت شركات الكهرباء ضرورة التأكد من صحة البيانات والمستندات لتجنب تأخير إجراءات التحويل

مدة تحويل العدادات الكودية

و​طمأنت شركات توزيع الكهرباء المواطنين بأن الدورة المستندية للطلبات تتميز بالسرعة والشفافية وفق الآتي:

-​حسم الطلب خلال 30 يومًا: يتم الرد على طلب التحويل بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها 30 يومًا فقط من تاريخ التقديم.

-​دور الفروع: تقتصر مهمة الفروع والمكاتب الفرعية على إرسال الطلبات مباشرة دون اتخاذ قرار مسبق بالقبول أو الرفض.

-​الجهة صاحبة القرار: يصدر القرار النهائي والبت في الطلب من المقر الرئيسي لشركات التوزيع التابع لها العقار.

و​تؤكد هذه الإجراءات سعي الدولة المستمر نحو حوكمة قطاع الطاقة وتسهيل حصول المواطنين على خدمات ميسرة وبأسعار عادلة، بالتوازي مع خطة النهضة العمرانية وتقنين أوضاع المباني في مختلف محافظات الجمهورية.

تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية

بدأت شركات الكهرباء العمل بالتسهيلات الجديدة لتحويل العداد الكودي لعداد قانونى ، حيث يتم قبول شهادة المطابقة الهندسية للمبانى حتى بعد انتهاء صلاحيتها بناء على تسهيلات قدمتها الهيئة الهندسية للتخفيف على المواطنين .

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من التيسيرات الجديدة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة، في إطار توجه الدولة لتسريع ملفات مخالفات البناء وتخفيف الإجراءات على المواطنين.



وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بنموذج المرافق، بما يضمن تسهيل استكمال إجراءات التقنين دون أعباء إضافية أو تعقيدات إدارية.

تجديد نموذج المرافق المنتهي

وتشمل التيسيرات السماح بتجديد نموذج المرافق المنتهي وفق ضوابط محددة، حيث يمكن تجديده في حال مرور أكثر من 6 أشهر على صدوره، بشرط ألا تتجاوز مدة السنة من تاريخ الإصدار، مع منحه فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر بدلًا من إعادة استخراجه من البداية.