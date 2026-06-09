اقتراح أمام البرلمان لإعادة النظر في آلية تسعير استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية

ناقش النائب عادل السكري عضو مجلس الشيوخ، عن حزب حماة الوطن، خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، اقتراحا برغبة تقدم به بشأن إعادة النظر في آلية تسعير استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية.

نظام الشرائح في العدادات الكودية

وطالب السكري، وزارة الكهرباء بالعودة إلى نظام الشرائح في العدادات الكودية وإتاحة مهلة عام كامل للمواطنين لحين الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

كما دعا السكري لإعادة النظر في آلية التسعير الجديدة، ومنح مهلة تصل إلى سنة للمواطنين غير المستكملين لإجراءات التصالح، بما يحقق التدرج في تنفيذ القرارات، مع ضرورة تبسيط وتسريع إجراءات التصالح، وتخفيف المتطلبات والرسوم الإضافية، بما يخفف العبء عن المواطنين، بالاضافة الى إنشاء منظومة شكاوى عاجلة للرد في مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل للفصل في شكاوى العدادات غير المخالفة.

استكمال الإجراءات الخاصة بالتصالح

وبنهاية المناقشات ، أوصت لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ بمنح مهلة سنة للمواطنين المخالفين لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتصالح، والتنسيق مع المحليات لتبسيط إجراءات التصالح وتيسيرها على المواطنين.