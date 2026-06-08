قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامز جلال يطرح البوستر الرسمي لفيلم «بيج رامي» استعدادًا لطرحه بالسينمات
بمميزات ذكاء اصطناعي خارقة.. أبل تطلق النسخة التجريبية الأولى لنظام iOS 27 رسميا للمطورين
الزمالك يتوصل لاتفاق مع صلاح مصدق لتسوية مستحقاته قبل التوجه لمحكمة كاس
تعليق ناري من أحمد موسى على الضربة الإيرانية ومكاسب أمريكا من هرمز
الغندور يثير الجدل بشأن مستقبل محمد شريف وتحديد أولوياته
هل يجوز إعطاء الصدقة للأخت المحتاجة؟.. أمين الفتوى يجيب
بعد أزمة عمر كمال.. تعرف على عقوبات السب والقذف عبر السوشيال ميديا
بعد تراجع الذهب اليوم.. إليكم أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان
100 جنيه وللأجانب فقط | الضرائب ترد على شائعات رسم مغادرة البلاد
المصيف تحول لمأساة .. مصرع طفل سقط من الطابق السادس في مطروح
أسعار البنزين والسولار اليوم 8 يونيو 2026 في محطات الوقود
بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يطالب بإعادة النظر في منظومة العدادات الكودية.. اعرف التفاصيل

العدادات الكودية
العدادات الكودية
حسن رضوان

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بسؤال برلماني إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بشأن : التعقيدات والإجراءات التي تواجه المواطنين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة، وما يترتب عليها من أعباء مالية واجتماعية واقتصادية.

وأكد النائب في تصريحات له اليوم أنه تابع خلال الفترة الأخيرة حالة متزايدة من الغضب والاستياء بين المواطنين بسبب التعقيدات التي باتت تحيط بملف العدادات الكودية، رغم أن الحكومة سبق أن اتجهت إلى هذا النظام باعتباره وسيلة لتقنين الأوضاع والقضاء على الممارسات غير القانونية في توصيل الكهرباء.

واضاف النائب انه ورد اليه مئات الشكاوى من مواطنين يمتلكون عقارات قائمة منذ سنوات طويلة، بعضها مكون من طابقين أو أكثر، وكانت تعمل بعداد واحد بصورة قانونية منذ عشرات السنين، ثم تم تركيب عدادات منفصلة لبعض الوحدات أو الأدوار منذ سنوات، إلا أنها أدرجت لاحقًا ضمن فئة العدادات الكودية.

وأضاف أن المفاجأة أن العديد من هذه الحالات لا توجد عليها أي مخالفات بناء من الأساس، ومع ذلك يُطلب من أصحابها عند التقدم لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني الحصول على خطابات من الوحدات المحلية وإجراء معاينات إضافية، فضلًا عن تحمل رسوم وتكاليف جديدة، من بينها رسوم معاينات هندسية قد تصل في بعض الحالات إلى ما يقرب من ألفي جنيه.

كما أضاف أن امتدت الأزمة إلى المواطنين الذين سبق لهم التصالح في مخالفات البناء وسددوا جميع المستحقات المقررة قانونًا، حيث يُطلب منهم مجددًا المرور بإجراءات معاينة من الجهات الهندسية المختصة للتأكد من مطابقة العقار للرخصة الأصلية، رغم أن فلسفة قانون التصالح قامت أساسًا على تسوية أوضاع مخالفات قائمة بالفعل.

واشار الي ان الأكثر إثارة للاستغراب أن بعض المواطنين يفاجأون بأن أي اختلاف عن الرسومات الهندسية الأصلية، سواء كان متعلقًا ببروز شرفة أو زيادة مساحة أو أي تعديل سبق التصالح عليه قانونًا، قد يؤدي إلى رفض الموافقة المطلوبة لتعطيل تحويل العداد إلى عداد قانوني، وهو ما يثير تساؤلات حقيقية حول مدى جدوى التصالح إذا كان المواطن سيعود عمليًا إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

وتابع حديثه قائلا:" لا تتوقف المشكلة عند هذا الحد، بل تمتد إلى أعباء مالية ضخمة يتحملها أصحاب العدادات الكودية يوميًا، حيث يخضع هؤلاء المواطنون لنظام محاسبة يختلف عن النظام المطبق على العدادات القانونية التقليدية، فلا يستفيدون من نظام الشرائح المتدرج الذي يراعي محدودي ومتوسطي الاستهلاك، وإنما يتم احتساب استهلاكهم وفق سعر مرتفع يقترب من سعر أعلى شريحة والذي يبلغ حاليًا نحو 2.75 جنيه للكيلووات في الساعة.

ووقال ايضا أن بالتالي أصبح المواطن الذي استجاب لتوجيهات الحكومة وقام بتركيب عداد كودي وتقنين وضعه، يدفع تكلفة كهرباء أعلى من غيره، رغم أنه لم يرتكب مخالفة تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، وهو ما يمثل عبئًا شديد القسوة على الأسر المصرية في ظل الارتفاعات المتلاحقة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

واكد النائب أن  على أن استمرار هذه الأوضاع يهدد بشكل مباشر بزيادة معدلات الامتناع عن الشحن أو اللجوء إلى وسائل غير قانونية للحصول على الكهرباء، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله نظام العدادات الكودية، والمتمثل في دمج المواطنين داخل المنظومة الرسمية وتحقيق الانضباط في قطاع الكهرباء.

لذلك وبناءًا على ما سبق فأننا نطالب الحكومة بتوضيح الآتي :

أولًا: ما السند القانوني لاستمرار مطالبة المواطنين الذين لا توجد على عقاراتهم مخالفات أو الذين أنهوا إجراءات التصالح بالكامل بإجراء معاينات وموافقات إضافية قبل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة؟

ثانيًا: ما إجمالي عدد العدادات الكودية الموجودة على مستوى الجمهورية حاليًا، وكم عدد العدادات التي تم تحويلها إلى عدادات قانونية منذ بدء تطبيق المنظومة، وما أسباب تعثر أو رفض باقي الطلبات؟

ثالثًا: ما مبرر استمرار إخضاع أصحاب العدادات الكودية لنظام محاسبة مرتفع يصل إلى نحو 2.75 جنيه للكيلووات في الساعة وعدم تمتعهم بنظام الشرائح المطبق على العدادات القانونية، رغم أن كثيرًا منهم يسعون منذ سنوات لتقنين أوضاعهم؟

رابعًا: هل لدى الحكومة خطة أو جدول زمني واضح لإنهاء هذا الملف وتبسيط إجراءات التحويل للعدادات القانونية، خاصة للحالات التي لا توجد عليها مخالفات أو التي حصلت بالفعل على تصالحات قانونية وسددت جميع مستحقات الدولة؟

كما نطالب الحكومة بسرعة مراجعة الإجراءات الحالية الخاصة بتحويل العدادات الكودية، وتبسيطها، ورفع الأعباء غير المبررة عن المواطنين، بما يحقق مصلحة الدولة في تقنين الأوضاع والحفاظ على حقوق المواطنين في الوقت ذاته.

النائب حسين غيته مجلس النواب ووزير الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق

مرتبات يونيو

بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

مباراة الأهلي والزمالك للناشئين

الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

المعاشات

أعتذار وبشرى| التأمينات الاجتماعية تضع نهاية لأزمة المعاشات

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

حشد غير مسبوق يحسم انتخابات اتحاد الناشرين المصريين.. إعلان الفائزين

ساعات من الرعب داخل منزل أسرة مصرية.. استغاثة تتهم جيرانا بالبلطجة وتهديد الأطفال والمسنين

ساعات من الرعب.. أسرة تتهم جيرانا بالبلطجة وتهديد الأطفال والمسنين

فيديو استغاثة لسيدة مصرية في شوارع ميلانو يثير الجدل.. تعاطف واسع وروايات متضاربة حول حقيقة الأزمة

عاوزة تزود المشاهدات.. كواليس صادمة وراء استغاثة سيدة مصرية في شوارع إيطاليا

بالصور

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون
أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون
أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

لن تتوقع الإجابة.. الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع

الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع
الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع
الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع

بتنام الساعة كام.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

هل الغيرة دليل حب؟ خبراء يجيبون

هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد