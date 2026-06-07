قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي: لن نتخلى عن قوتنا النووية أبدا
الزمالك يتوصل إلى تسوية مستحقات صلاح مصدق وينتظر قرار المحكمة الرياضية
الأهلي يضع اللمسات الأخيرة لاختيار المدير الفني الجديد .. تعرف على التفاصيل
رد فعل مفاجئ من أمير هشام بعد خسارة منتخب مصر من البرازيل
آخر تحديث لعيار 21.. ثابت عند 6485 جنيها اليوم
بدء أعمال تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بالكنترولات ..13 يونيو
حكم عمل العقيقة من مال المولود.. الإفتاء تجيب
إصابة 12 شخصًا في إطلاق نار بمدينة توليدو الأمريكية
بعد واقعة ضرب فتاة في الشارع .. آية سماحة تعلّق: «البوسة فضيحة والعنف له مبرراته»
حمزة عبدالكريم: سنقاتل لإسعاد الجماهير.. ودعم اللاعبين ساعدني على الاندماج فى المنتخب
حزب الله يستهدف مقرًا قياديًا للجيش الإسرائيلي بالناقورة .. وإصابة ٤ جنود
مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إعادة تقييم قرار تطبيق شريحة موحدة بالعدادات الكودية على طاولة الشيوخ غدًا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
أميرة خلف

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها المقرّر انعقاده غدًا الإثنين ، المقترح المقدم من النائب إسماعيل الشرقاوي، بشأن إعادة تقييم قرار تطبيق شريحة موحدة بالعدادات الكودية.

ويأتي هذا المقترح في إطار متابعة آليات تطبيق منظومة العدادات الكودية ومدى تأثيرها على شرائح الاستهلاك المختلفة، حيث يهدف إلى دراسة انعكاسات القرار على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والتأكد من تحقيق العدالة في تسعير الاستهلاك الكهربائي.


ومن المنتظر أن يستعرض الاجتماع أبعاد المقترح ومبرراته، إلى جانب مناقشة عدد من الآراء الفنية والرقابية حول آلية التطبيق الحالية، تمهيدًا لاتخاذ التوصيات المناسبة بشأنه.

مجلس الشيوخ لجنة الطاقة إسماعيل الشرقاوي العدادات الكودية الكهرباء طاقة الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

الفراخ بدل العيش.. مفاجآت سارة للمواطنين في منظومة التموين الجديدة

أسعار الذهب

1200 جنيه.. خسائر حادة تضرب سعر الذهب عيار 21 في مصر

وزير الصحة والسكان

وزير الصحة: 6 محافظات ضمن التأمين الصحي الشامل.. والعلاج مجاني بالكامل

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات شهر يوليو

هل تصرف بالزيادة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الزمالك

الزمالك يكشف عن حقيقة جمع 5 ملايين دولار لحل أزمات القيد والتسويات

المحامية صاحبة الواقعة

الاستشارة أونلاين بـ1500جنيه.. قصة طبيبة الأثرياء المزيفة في الشيخ زايد

مشاهدة مباراة مصر والبرازيل

ليست قناة واحدة ولا معلقا واحدا .. كيف تشاهد مباراة مصر والبرازيل مجانا؟

ترشيحاتنا

تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور

موعد صرف مرتبات يونيو 2026

نجيب ساويرس

نجيب ساويرس يرد على داعم لإسرائيل: لولا الجسر الجوي الأمريكي لانتهى أمركم منذ زمن

أرشيفية

منة فيت سيشن.. بلاغ من الأطباء للنائب العام ضد منتحلة صفة طبيب

بالصور

فستان غير تقليدي .. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

فستان مجسم.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

لوك لافت.. ريم مصطفى تستعرض جمالها

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فستان لافت .. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد