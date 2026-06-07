إعادة تقييم قرار تطبيق شريحة موحدة بالعدادات الكودية على طاولة الشيوخ غدًا

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها المقرّر انعقاده غدًا الإثنين ، المقترح المقدم من النائب إسماعيل الشرقاوي، بشأن إعادة تقييم قرار تطبيق شريحة موحدة بالعدادات الكودية.

ويأتي هذا المقترح في إطار متابعة آليات تطبيق منظومة العدادات الكودية ومدى تأثيرها على شرائح الاستهلاك المختلفة، حيث يهدف إلى دراسة انعكاسات القرار على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والتأكد من تحقيق العدالة في تسعير الاستهلاك الكهربائي.



ومن المنتظر أن يستعرض الاجتماع أبعاد المقترح ومبرراته، إلى جانب مناقشة عدد من الآراء الفنية والرقابية حول آلية التطبيق الحالية، تمهيدًا لاتخاذ التوصيات المناسبة بشأنه.