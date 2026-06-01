رفع العدادات الكودية في هذه الحالات فوراً .. خطوات التصالح والأوراق

مازالت أزمة العدادات الكودية تسبب جدلاً واسعاً بين المراطنين نتيجة شحن عداد الكارت عدة مرات على مدار الشهر بعد توحيد سعره عند 2.74 قرشا/ كيلو وات، حيث تسعى الحكومة جادة في مساعدة المواطنين لإنهاء اجراءات التصالح و تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، حيث تم الإعلان عن نجاح 20 ألف مواطنين في تحويل العداد الكودي وعودتهم إلى نظام الشرائح.

حالات رفع العداد الكودي فورا

كشف مصدر بوزراة الكهرباء، أن شركات الكهرباء بالتنسيق مع الأجهزة المحلية والجهات المختصة لها الحق القانوني في فصل التيار ورفع العداد في حالتين:

١-عدم التقدم بطلب تصالح: إذا كان المبنى مخالفاً ولم يقم صاحبه ببدء إجراءات التقنين.

٢- رفض طلب التصالح: إذا تم تقديم الطلب ورفضه لعدم إستيفاء الشروط أو المستندات، ولم يتم تدارك الأمر.

اجراءات التصالح المطلوبة

١-سرعة التقديم: توجه للمركز التكنولوجي التابع لمحافظتك وقدم طلب التصالح ، حتى في حالة استمرار تجميع الأوراق المطلوبة فالحصول على شهادة التقديم يحميك بشكل مؤقت.

* نموذج 10 (أو الشهادة الرسمية): بمجرد تقديمك للطلب، اطلب شهادة رسمية تفيد بذلك لتقديمها لشركة الكهرباء لوقف أي إجراءات فصل أو محاضر.

* العدادات الكودية: بالنسبة للمقدمين على عدادات كودية، الأولوية في الاستمرار والتركيب للطلبات القانونية .

مخاطر تجاهل التصالح



• رفع العداد القديم وصعوبة إعادة تركيبه إلا بعد التقنين.

• تحويل محاضر إستهلاك الكهرباء إلى جنح "سرقة تيار كهربائي" في النيابة.

• الحرمان من أي دعم حكومي أو تراخيص مستقبلية تخص العقار (هدم، بناء، تعلية).

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي

حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب العقار أو المنتفع (سارية المفعول).

عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية (إن وجد).

شهادة المطابقة الهندسية للمبنى (حتى لو منتهية الصلاحية - مقبولة).

آخر إيصال شحن للعداد الكودي (للتأكد من بيانات العداد ورقمه).

شهادة تقنين أو تصالح نهائي من الحي أو مجلس المدينة (نموذج 8 أو نموذج 10).

توكيل رسمي إذا كان مقدم الطلب ليس المالك الأصلي.

وأكدت شركات الكهرباء ضرورة التأكد من صحة البيانات والمستندات لتجنب تأخير إجراءات التحويل.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تبدأ إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية باتباع الخطوات التالية:

تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة (شبكة أو هندسة الكهرباء).

إرفاق جميع المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي - إيصال الشحن - شهادة المطابقة - نموذج التصالح).

قيام الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات الداخلية وعدم وجود أي مخالفات قد تؤثر على الشبكة العامة للكهرباء.

في حال الموافقة واستيفاء الشروط، يتم تحرير عقد جديد باسم المواطن.

تحويل العداد رسميًا إلى عداد قانوني يعمل بنظام الشرائح المدعومة.