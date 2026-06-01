قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن
بدء التقديم الإلكتروني لأولى ابتدائي ورياض الأطفال 2026/2027.. مواعيد وشروط ورابط
موافقة برلمانية على موازنة الإسكان والمرافق للسنة المالية 2026/2027
لأول مرة منذ 62 عاما.. عمدة نيويورك المسلم يرفض حضور "يوم إسرائيل"
الصحابة استغربوا.. صبري عبد المنعم يروي تفاصيل رؤيته للنبي
فرصة ولا فخ.. هل حان وقت شراء الذهب قبل ما سعره يزيد؟
زوجان و4 أبناء وشقيق الأب.. ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية | صور
حرب جديدة من فيفا على إهدار الوقت.. لماذا قرر الاتحاد الدولي التدخل في إصابات حراس المرمى؟.. تفاصيل مثيرة
محامي الطفل ياسين: حكم النقض انتصار للعدالة ويؤكد الثقة في القضاء المصري
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لمشروعات التنمية والبنية التحتية في جنوب السودان
الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية وتناقش مخاطر المخدرات وأثرها في المجتمع
بعد انفراج أزمة التأشيرات.. منتخب جنوب إفريقيا يشد الرحال إلى أمريكا الشمالية استعدادًا للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رفع العدادات الكودية في هذه الحالات فوراً .. خطوات التصالح والأوراق

العدادات الكودية
العدادات الكودية
رشا عوني

مازالت أزمة العدادات الكودية تسبب جدلاً واسعاً بين المراطنين نتيجة شحن عداد الكارت عدة مرات على مدار الشهر بعد توحيد سعره عند 2.74 قرشا/ كيلو وات، حيث تسعى الحكومة جادة في مساعدة المواطنين لإنهاء اجراءات التصالح و تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، حيث تم الإعلان عن نجاح 20 ألف مواطنين في تحويل العداد الكودي وعودتهم إلى نظام الشرائح. 

حالات رفع العداد الكودي فورا

كشف مصدر بوزراة الكهرباء، أن شركات الكهرباء بالتنسيق مع الأجهزة المحلية والجهات المختصة لها الحق القانوني في فصل التيار ورفع العداد في حالتين:

١-عدم التقدم بطلب تصالح: إذا كان المبنى مخالفاً ولم يقم صاحبه ببدء إجراءات التقنين.

٢- رفض طلب التصالح: إذا تم تقديم الطلب ورفضه لعدم إستيفاء الشروط أو المستندات، ولم يتم تدارك الأمر.

اجراءات التصالح المطلوبة

١-سرعة التقديم: توجه للمركز التكنولوجي التابع لمحافظتك وقدم طلب التصالح ، حتى في حالة استمرار تجميع الأوراق المطلوبة فالحصول على شهادة التقديم يحميك بشكل مؤقت.

* نموذج 10 (أو الشهادة الرسمية): بمجرد تقديمك للطلب، اطلب شهادة رسمية تفيد بذلك لتقديمها لشركة الكهرباء لوقف أي إجراءات فصل أو محاضر.

* العدادات الكودية: بالنسبة  للمقدمين على عدادات كودية، الأولوية في الاستمرار والتركيب  للطلبات القانونية .

مخاطر تجاهل التصالح


• رفع العداد القديم وصعوبة إعادة تركيبه إلا بعد التقنين.

• تحويل محاضر إستهلاك الكهرباء إلى جنح "سرقة تيار كهربائي" في النيابة.

• الحرمان من أي دعم حكومي أو تراخيص مستقبلية تخص العقار (هدم، بناء، تعلية).

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي 

 

حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وتشمل:

  • صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب العقار أو المنتفع (سارية المفعول).
  • عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية (إن وجد).
  • شهادة المطابقة الهندسية للمبنى (حتى لو منتهية الصلاحية - مقبولة).
  • آخر إيصال شحن للعداد الكودي (للتأكد من بيانات العداد ورقمه).
  • شهادة تقنين أو تصالح نهائي من الحي أو مجلس المدينة (نموذج 8 أو نموذج 10).
  • توكيل رسمي إذا كان مقدم الطلب ليس المالك الأصلي.
  • وأكدت شركات الكهرباء ضرورة التأكد من صحة البيانات والمستندات لتجنب تأخير إجراءات التحويل.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تبدأ إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية باتباع الخطوات التالية:

تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة (شبكة أو هندسة الكهرباء).

إرفاق جميع المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي - إيصال الشحن - شهادة المطابقة - نموذج التصالح).

قيام الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات الداخلية وعدم وجود أي مخالفات قد تؤثر على الشبكة العامة للكهرباء.

في حال الموافقة واستيفاء الشروط، يتم تحرير عقد جديد باسم المواطن.

تحويل العداد رسميًا إلى عداد قانوني يعمل بنظام الشرائح المدعومة.

العدادات الكودية فاتورة الكهرباء شحن العدادات الكودية تحويل العداد الكودي تصالح العدادات الكودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

ترشيحاتنا

سعد الصغير

حزن كبير.. سعد الصغير يوجه اللوم والعتاب للمطربين الشعبيين.. ما القصة؟

فيلم إذما

أحمد داود وسلمى أبو ضيف يشاهدان فيلم إذما مع الجمهور.. تفاصيل

هشام سليمان وأحمد عسر

للسنة الثانية على التوالي.. المنتج هشام سليمان رئيسًا شرفيًا لمهرجان بورسعيد السينمائي

بالصور

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

طريقة عمل خبز الصاج.. عيش الشاورما

طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد