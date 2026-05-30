كيفية قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة إلكترونيا أونلاين

كيف أقرأ عداد الغاز وأدفع فاتورة الغاز إلكترونيا؟ سؤال يهم كثيرًا من المواطنين، إذ توفر معظم شركات الغاز، وخصوصًا شركة بتروتريد، حلولا ميسرة للعملاء لـ تسجيل قراءة عداد الغاز وسداد الفاتورة الشهرية بكل سهولة.

هذه الخدمات تساعد على ضمان دقة احتساب الاستهلاك، ما يساعد في تجنب الأخطاء أو المشكلات المرتبطة بالفواتير.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز أو سداد الفواتير بسهولة من خلال الطرق الآتية:

الاتصال الهاتفي

الاتصال بالرقم 17169 من أي هاتف محمول أو ثابت، ثم يتبع العميل التعليمات لتسجيل البيانات بسهولة.

واقرأ أيضًا:

طريقة قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة إلكترونيا عبر الإنترنت

خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR) متوفرة عبر الأرقام الآتية:

5727 من الهواتف المحمولة.

09000727 من الخطوط الثابتة.

بعد الاتصال، يتبع المستخدم التعليمات لإتمام التسجيل ودفع الفاتورة بسهولة.

زيارة مراكز خدمة العملاء المتنقلة

تقدم بتروتريد خدماتها عبر مراكز متنقلة في مواقع مثل النوادي والمؤسسات الحكومية.

التوجه إلى أقرب مركز خدمة.

تسجيل قراءة العداد أو دفع الفاتورة بمساعدة موظفي الشركة.

زيارة فروع بتروتريد

تنتشر فروع الشركة في أنحاء الجمهورية، إذ يمكن للعملاء تسجيل القراءة وسداد الفواتير مباشرة عبر النظام الإلكتروني.

طريقة قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة إلكترونيا عبر الإنترنت

الفروع المميكنة

تحتوي بعض فروع الشركة على أنظمة إلكترونية متطورة، ما يتيح للعملاء تسجيل القراءة أو دفع الفواتير بسهولة وسرعة مع ضمان دقة الإجراءات.

أهمية الالتزام بمواعيد تسجيل قراءة عداد الغاز

تعد مواعيد تسجيل قراءة عداد الغاز وسداد الفواتير أمرًا مهمًّا لتجنب الغرامات أو المشكلات مع شركة بتروتريد، إذ أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أهمية تسجيل القراءة لضمان دقة احتساب استهلاك العميل.