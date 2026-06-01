صاحبة عمري.. إلهام شاهين تهنئ هالة صدقي بعيد ميلادها

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة الفنانة هالة صدقي، بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كل سنه وحبيبة قلبى وصديقة عمرى هاله صدقى طيبه وبخير، عيد ميلاد سعيد يا صاحبتى الغالية جدا وربنا يفرح قلبك ويسعدك إنتى وولادك جمعتنا أجمل ذكريات فى الفن وفى الحياة.. وستجمعنا أيام قادمة أجمل وأجمل".

وحرصت إلهام شاهين على تهنئة أبطال وصناع فيلم 7DOGS، بعد حضورها العرض الخاص للعمل، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وأشادت إلهام شاهين بمستوى الفيلم، قائلة: "ألف مبروك نجوم فيلم seven dogs .. مبروك لنجومنا الرائعين كريم عبد العزيز و أحمد عز .. وكل النجوم الكبار المشاركين معكم من مصر و السعوديه و لبنان و أمريكا و إيطاليا .. الجميع أدى أداء رائع .. مجهود عظيم فى الفيلم وأقوى أكشن”.

وتابعت: “حقيقي فيلم أكشن على أعلى مستوى من التقنية .. إخراج رائع وإنتاج جبار .. برافو المخرجين عادل وبلال .. وبرافو المستشار تركى آل شيخ على هذا الإنتاج المتميز جدا .. وعلى عرض الفيلم فى دول عديدة”.