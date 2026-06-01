قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطوط الجوية الملكية الهولندية تعلق رحلاتها إلى أوغندا بسبب إيبولا
تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية
مدبولي: الدولة لن تسمح بتداول منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة
العراق: القوة ليست حلا وندعم مسارات الحوار والتفاهم للوصول إلى استقرار المنطقة
تحت الـ 5800 جنيه.. مفاجئة في سعر جرام الذهب عيار 18
النمسا: هجمات إسرائيل على لبنان خرق جسيم لوقف إطلاق النار وتصعيد للأوضاع بالمنطقة
الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل أسلم من الحرب رغم صعوبة المسار
البنك المركزي: 34.9 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 9 شهور
الأملاك ومستوى المعيشة.. 10 حالات تؤدي إلى إلغاء بطاقة التموين رسميًا
جيش الاحتلال يعلن مقـ..تل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين في لبنان
عراقجي يحذر: أي خرق لوقف إطلاق النار في لبنان يُعد انتهاكًا للاتفاق بأكمله
شوبير يكشف مصير حسام البدري مع أهلي طرابلس.. ونهائي الكأس كلمة الحسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الكسر فى الأنكل.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها بعد إصابتها فى القدم.. خاص

فيفي عبده
فيفي عبده
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد تعرضها الى الإصابة فى قدمها نتيجة انزلاقها بسبب غرقة منزلها. 

وقالت عزة مجاهد ابنة فيفي عبده فى تصريح خاص لصدى البلد: والدتى تعبانة ولا تستطيع الحركة حاليا على قدمها ولمد. أسبوع كامل وذلك بعد ان تم تجبيس قدمها نتيجة الكسر الذى أصيبت به فى انكل القدم. 

فيفي عبده

وأضافت ابنة فيفي عبده: والدتي حاليا فى المنزل ولكنها تلزم الفراش حتى مرور الأسبوع الذى حدده طبيبها وبعدها يتم اجراء أشعة جديدة على القدم ليتم تحديد طبيعة الكسر هل يعالج بالأدوية أم لابد من تدخل جراحي. 

فيفي عبده تتحدث عن سهير زكي 

وقد كشفت فيفي عبده ، عن جانب إنساني مؤثر من حياتها، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، حيث تحدثت بصراحة عن علاقتها القوية بعدد من رموز الفن.

وأكدت فيفي عبده ، أن الفنانة القديرة الرحلة سهير زكي تُعد عِشرة عمر بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تحمل لها كل الحب والتقدير لما تمثله من قيمة فنية وإنسانية كبيرة. 

وأضافت أنها حاولت مؤخرًا التواصل معها برفقة النجمة نجوى فؤاد، إلا أنهما لم يتمكنا من الوصول إليها، الأمر الذي تسبب لها في قلق كبير، خاصة في ظل مكانة سهير زكي كواحدة من أهم نجمات الرقص الشرقي في تاريخ مصر.

وأوضحت فيفي عبده ، أن سهير زكي ليست فقط فنانة كبيرة، بل إنسانة محترمة لها تاريخ مشرف ، مؤكدة أن غياب التواصل معها كان أمرًا محزنًا للغاية، 

وفي سياق آخر، عبّرت فيفي عبده عن صدمتها الشديدة بعد  خبر وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أنها تلقت الخبر فور استيقاظها، ما أدخلها في حالة نفسية سيئة للغاية. وقالت إن الخبر كان مفاجئًا وقاسيًا، خاصة أن هاني شاكر يُعد من أهم رموز الغناء في الوطن العربي، وله تاريخ فني كبير لا يمكن نسيانه.

وأضافت أن هذه الأخبار المتتالية تسببت لها في حالة من الحزن العميق، مشيرة إلى أن فقدان القامات الفنية الكبيرة يمثل خسارة لا تُعوّض للفن المصري والعربي.

واختتمت فيفي عبده ، حديثها بالدعاء لكل من رحل، قائلة: “ربنا ينور قبورهم ويرحمهم، ويصبر كل محبيهم وأهلهم”، مؤكدة أن ذكراهم ستظل خالدة في قلوب الجمهور وكل من عاصر فنهم وإبداعهم.

فيفي عبده الفنانة فيفي عبده أعمال فيفي عبده أفلام فيفي عبده إصابة فيفي عبده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

ترشيحاتنا

الفنانة صبا مبارك

صدمة جديدة ستقلب حياة صبا مبارك في الحلقة الثالثة من "ورد على فل وياسمين"

فيفي عبده

الكسر فى الأنكل.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها بعد إصابتها فى القدم.. خاص

وزيرة الثقافة

وزيرا الثقافة والصناعة ورئيس غرفة السينما يناقشون آليات دعم القطاع.. تفاصيل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد