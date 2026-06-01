الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

The Cat in the Hat مغامرة جديدة تعيد أشهر شخصيات دكتور سوس إلى السينما

أحمد إبراهيم

تستعد الشركة المنتجة لفيلم الرسوم المتحركة الجديد "The Cat in the Hat" لاطلاقه، والذي يعيد تقديم واحدة من أشهر شخصيات الكاتب العالمي دكتور سوس في مغامرة سينمائية جديدة تمزج بين الكوميديا والخيال والمغامرات العائلية، ويقدم الفيلم رؤية مختلفة للشخصية الشهيرة، حيث لا يقتصر على إعادة سرد أحداث الكتاب الكلاسيكي الصادر عام 1957، بل يوسّع عالم "القط ذو القبعة" من خلال قصة جديدة تدور حول مهمته لمساعدة شقيقين يواجهان صعوبة في التأقلم مع حياتهما الجديدة بعد الانتقال إلى مدينة مختلفة.

أبطال فيلم "The Cat in the Hat" 

ويؤدي النجم بيل هادر صوت شخصية "The Cat" ، بينما يشارك في البطولة كل من زوتشيتل جوميز، تياجو مارتينيز، مات بيري، كوينتا برونسون، جيانكارلو إسبوزيتو، أمريكا فيريرا، بوين يانج، تيتوس بيرجيس وباولا بيل، الفيلم من إخراج أليساندرو كارلوني وإيريكا ريفينوجا، اللذين يتوليان أيضًا كتابة العمل، فيما يشارك في الإنتاج دانييلا مازوكاتو وجاريد ستيرن، ضمن تعاون بين Warner Bros. Pictures Animation  وDr. Seuss Enterprises.

وكانت المواد الدعائية الأولى للفيلم قد أثارت اهتمام الجمهور، خاصة مع أسلوب الرسوم المتحركة الذي يمزج بين أكثر من تقنية بصرية، إلى جانب تقديم خلفية جديدة للشخصية الشهيرة وعالمها الخيالي، في خطوة تهدف إلى إطلاق ما يُعرف بـ"Seussiverse"، وهو عالم سينمائي مستوحى من أعمال دكتور سوس الشهيرة.

 ومن المقرر طرح "The Cat in the Hat"  في دور العرض المصرية يوم 5 نوفمبر القادم وتقوم بتوزيعه شركة united Motion Picture، بينما يعرض عالميا يوم 6 نوفمبر 2026، ليكون واحدًا من أبرز أفلام الرسوم المتحركة المنتظرة خلال العام.

