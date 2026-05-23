"القومي للسينما" يطلق مشروعا لإنتاج أفلام رسوم متحركة للتصدي لظاهرة الألعاب الإلكترونية

أطلق المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة محمد عبدالحافظ ناصف، مشروعا فنيا جديدا لإنتاج مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال، وذلك في إطار توجيهات وزارة الثقافة لبناء الإنسان المصري، وحرصا على تنمية وعي الطفل وتقديم محتوى فني هادف.

ويأتي هذا المشروع أيضا تنفيذا لتوجيهات وزارة الثقافة للتصدي لظاهرة الألعاب الإلكترونية، وما تسببه من آثار سلبية وخطورة على الأطفال، من خلال تقديم بدائل فنية وثقافية جاذبة تسهم في تنمية الخيال والإبداع، وتعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات السليمة لدى النشء.

ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الأولى من المشروع إنتاج 15 فيلما بنظام الرسوم الثنائية والثلاثية الأبعاد، بمدة تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق لكل فيلم، تتناول موضوعات تربوية وإنسانية تناسب مختلف المراحل العمرية.

ويهدف المشروع إلى تقديم محتوى بصري معاصر يخاطب الأطفال بلغة فنية جذابة، في إطار حرص المؤسستين على دعم صناعة أفلام الطفل وتطوير الرسوم المتحركة كأداة ثقافية وتوعوية مؤثرة.

وتأتي تلك الجهود في خطوة تعكس الدور المتنامي للمركز القومي للسينما في تقديم محتوى فني وثقافي يجمع بين الترفيه والتوعية، ويأتي المشروع امتدادا للنشاط الفني والثقافي المكثف الذي شهده المركز خلال الفترة الأخيرة، عبر دعم أفلام الطفل، وتنظيم العروض والورش الفنية، والانفتاح على التجارب الحديثة في صناعة الصورة والرسوم المتحركة.

