بعد ساعات اقتراب التعاملات المسائية .. الذهب مستقر عند عند 6825 جنيها

يستمر ثبات سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية مع اقتراب انتهاء نهاية تعاملات اليوم السبت 23-5-2026.

الذهب مساء اليوم

وحافظ سعر جرام الذهب على استقراره داخل محلات الصاغة المصرية مع اقتراب وقفة عرفات و عيد الأضحي المبارك .

الذهب قبل ساعات

صعد سعر الذهب قبل قرابة 3 ساعات على الأقل من بدء التعاملات المسائية بمقدار طفيف لم يجاوز 10 جنيهات، ليكسر بذلك تراجعه خلال يومين بقيمة 40 جنيهات.

آخر تحديث للمعدن الأصفر

سجل آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 6825 جنيها .

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7800 جنيهًا للشراء و 7742 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 7150 جنيها للشراء و 7097 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6825 جنيها للشراء و 6775 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5850 جنيها للشراء و 5807 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 54.6 ألف جنيه للشراء و 54.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4510 دولار للشراء و 4508 دولار للبيع.