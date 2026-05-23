بروفايل متكامل للممولين.. ننشر مخططات الضرائب لتطوير المنظومة بالذكاء الإصطناعي

كشفت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ عن إعداد مخطط شامل تطوير المنظومة الضريبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للممولين ضمن استراتيجية تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي.

وجاءت هذه التحركات وفقا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية؛ لبدء ثقة مبادلة بين كافة الأطراف المعنية في المنظومة الضريبية، إذ تعتمد الاجراءات على تقنيات الذكاء الإصطناعي.

مشروع البروفايل الضريبي المتكامل

كشفت مصلحة الضرائب عن أن مشروع البروفايل الضريبي المتكامل للممولين، هو أبرز ملامح التطوير الضريبي لما تمتلك " الضرائب" من بيانات ومعلومات دقيقة .

مزايا المشروع الجديد

يركز المشروع على تكوين ملف إلكتروني شامل يعكس صورة كاملة عن الممول من خلال الربط بين بياناته الضريبية وبياناته في الجهات الحكومية المختلفة

يساعد المشروع على بناء منظومة أكثر دقة وكفاءة تعتمد على التحليل الرقمي وتقليل التدخل البشري .