بعد زيادة تكاليف المكالمات في مصر.. الحكومة تعلن استهداف حصيلة ضرائب 32.312 مليار جنيه بالموازنة

رفعت الحكومة من مخططات الضرائب والرسوم المقررة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بقيمة 7.212 مليار جنيه علي أساس سنوي.

وفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة والتي كشفت عن استهداف تحصيل 32.312 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل مقابل 25.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وكشفت الموازنة العامة عن ارتفاع حصيلة الضرائب المستهدفة على القيمة المضافة على الخدمات بقيمة تبلغ 172.14 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقارنة بـ139.721 مليار جنيه في العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 32.42 مليار جنيه علي اساس سنوي.

واعل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر خلال الأيام الماضية رفع اسعار خدمات الاتصالات بمعدل تراوح بي 9 و 15% ببعض الباقات متضمن بذلك الضرائب ورسوم سعر مكالمات المحمول والخط الأرض وأسعار كروت الشحن.

وجه الجهاز شركات الاتصالات العاملة في مصر بإتاحة باقة انترنت أرضي بسعر جديد قيمته 150 جنيها بدلا من 210 جنيها و اتاحة باقة محمول بقيمة 5 جنيهات بحد أدني