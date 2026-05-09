بالأرقام .. الحكومة تستهدف تحصيل 149.24 مليار جنيه ضرائب على المزاج بالموازنة الجديدة.. السجائر والقمار أبرزها

ارتفعت حصيلة الضرائب المفروضة علي منتجات التبغ والسجائر والمشروبات الروحية وصالات القمار؛ " الضرائب علي المزاج" بقيمة 149.24 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل بزيادة 28.3 مليار جنيه علي اساس سنوي وبالمقارنة بما هو محقق خلال العام المالي الجاري، مسجلا 120.953 مليار جنيه .

كشفت بيانات الموازنة العامة عن العام المالي الجاري عن وصول إجمالي الضرائب المقررة علي البيرة غير الكحولية بقينة تبلغ 5.98 مليار جنيه بنسبة 2.11% من حصيلة ضرائب سلع الجدول الأول والتي تبلغ قيمتها 283.62 مليار جنيه.

وبلغت حصيلة الضرائب من السجائر ومواد التبغ بقيمة تبلغ 140.801 مليار جنيه بزيادة تبلغ 29.05 مليار جنيه عما هو مدرج في العام المالي الجاري مسجلًا 111.751 مليار جنيه.

وبلغت حصيلة الضرائب المستهدفة من البيرة الكحولية 400 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل مقارنة بـ179 مليونا خلال العام المالي الجاري

وارتفعت حصيلة الضرائب المستهدفة من الملاهي الليلة وإتاوات القمار إلي 2.1 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل بما يمثل 21.3% من حصيلة الضرائب علي الخدمات الخاصة .

وصلت حصيلة الضرائب المستهدف تحقيقها من الملاهي الليلة 1.731 مليار جنيه مقايل 1.15 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي .

وتستهدف الحكومة تحصيل ضرائب من إتاوات القمار بقيمة 327 مليون جنيه مقابل 173 مليون جنيه في العام المالي الجاري.