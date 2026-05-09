بعد الممات .. الحكومة تدرج 237.6 مليون جنيه مصاريف دفن العاملين بالموازنة الجديدة.. و 41.32 جنيه نصيب الموظف من تكاليف رحلة الدار الآخرة

رفعت الحكومة من مخصصات دفن للعاملين بالدولة بقيمة تبلغ 13 مليون جنيه علي أساس سنوي.

وكشفت بيانات الموازنة العامة للدولة عن إدراج مبلغ 237.6 مليون جنيه لدفن الموظفين بالحكومة بموازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ 224.6 مليون جنيه .

وفقًا لآخر بيانات رسمية عن عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة للاحصاء عن عام 2017 والتي تضمنت 5.75 مليون موظفًا من الجنسين .

2 جنيه و 30 قرش زيادة في نصيب الفرد من الدفن

ويبلغ نصيب الفرد من تكلفة مصاريف الدفن هذا العام نحو 41.32 جنيهًأ بزيادة تبلغ 2.3 جنيهًا علي أساس سنوي.

ويستحوذ بند دفن الموظفين علي نسبة 66.8% من مخصصات المزايا الاجتماعية الممنوحة للعاملين والمسجل قيمتها 355.8 مليون جنيه بمخصصات الباب الرابع والخاص بالدعم و المزايا الاجتماعية بالموازنة العامة الجديدة.