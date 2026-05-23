الشرطة الإيطالية: القبض على وافد مصري لحيازته أسلحة نارية داخل منزله

ألقت السلطات الإيطالية القبض على مواطن مصري يبلغ من العمر 27 عاما بعد العثور على أسلحة نارية وذخائر داخل منزله في محافظة ساليرنو جنوب البلاد، في إطار عملية أمنية نفذتها أجهزة مكافحة الجريمة المنظمة بالتنسيق مع الحرس المالي الإيطالي، وفق ما أفادت به مصادر أمنية وإعلامية إيطالية.

وبحسب المعلومات الأولية، جاءت عملية التوقيف بعد تحقيقات وتحريات استمرت لفترة، أشرف عليها مكتب الادعاء العام في مدينة نوتشيرا إنفيريوري، حيث توصل المحققون إلى مؤشرات تفيد بحيازة المتهم أسلحة بصورة غير قانونية داخل مقر إقامته.

وعلى إثر ذلك، حصلت الأجهزة المختصة على إذن قضائي لتنفيذ عملية تفتيش شاملة للمنزل.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر التي وصفتها بعض التقارير المحلية بأنها "ترسانة أسلحة"، فيما باشرت السلطات المختصة فحص المضبوطات لتحديد مصدرها وما إذا كانت مرتبطة بأي أنشطة إجرامية أخرى أو قضايا قيد التحقيق.

وأوضحت المصادر أن عملية الاعتقال نُفذت من قبل فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لشرطة ساليرنو بالتعاون مع وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للحرس المالي الإيطالي، وهي الجهات المعنية بمتابعة الجرائم المرتبطة بحيازة الأسلحة غير المشروعة والأنشطة المنظمة.

ولم تكشف السلطات الإيطالية حتى الآن عن تفاصيل دقيقة بشأن نوعية الأسلحة المضبوطة أو كمياتها، كما لم تصدر معلومات رسمية حول ما إذا كان المشتبه به يمتلك سجلاً جنائياً سابقاً أو كانت له صلات محتملة بشبكات إجرامية داخل إيطاليا أو خارجها.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لجمع المزيد من الأدلة وتحديد ملابسات القضية بشكل كامل.