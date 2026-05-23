خلال جولة شارع الفن.. أحمد موسى يستمع لقصيدة شعر من شاعرة تونسية

استمع الإعلامي أحمد موسى، إلى قصيدة شعر من شاعرة تونسية خلال جولته التفقدية في شارع الفن بوسط المدينة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "يوم الخميس الماضي نزلت شارع الفن في وسط القاهرة ومصر تحول وسط القاهرة إلى مسارح مفتوحة بالمجان".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "شارع الفن تم تدشينه من رئيس الوزراء وتحول الى مسرح يرتاد عليه الموهوبين وكل ركن في شارع الفن به حكاية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "إحنا شفنا التراث المصري والدولة تستهدف تحويل وسط القاهرة لمسارح وانصح الجميع بزيارة شارع الفن في وسط المدينة لرؤية العروض الفنية".

