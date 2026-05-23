رسميا.. هبوط كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود لدوري المحترفين

أ ش أ

تأكد بشكل رسمي هبوط فريقي كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود، إلى دوري المحترفين لكرة القدم، وتوديع بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق كهرباء الإسماعيلية مع ضيفه المقاولون العرب بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "بتروسبورت" بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من مجموعة تفادي الهبوط بالدوري.

التعادل أبقى فريق كهرباء الإسماعيلية في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب المجموعة الثانية للدوري، برصيد 31 نقطة، ليتأكد هبوطه لدوري المحترفين.

كما تأكد هبوط فريق حرس الحدود بعد خسارته أمام ضيفه بتروجيت بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم، ضمن الجولة قبل الأخيرة للمسابقة.

ويحتل حرس الحدود المركز الثاني عشر في مجموعة تفادي الهبوط بالدوري برصيد 26 نقطة، قبل جولة وحيدة من انتهاء المسابقة.

وبذلك، اكتملت الفرق الأربعة التي ستودع الدوري الممتاز، وهي "كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود وفاركو والإسماعيلي".

وضمن فريقا الاتحاد السكندري وغزل المحلة البقاء والتواجد في الدوري الممتاز الموسم المقبل، بعد فوز الأول اليوم على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة، وتعادل الثاني مع مودرن سبورت بدون أهداف.