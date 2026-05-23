مشاة البحرية الأمريكية ينفذون تمرين استجابة سريعة في مقر السفارة بكاراكاس

نفذ الجيش الأمريكي، اليوم السبت، تمرين استجابة سريعة شاركت فيه قوات من مشاة البحرية (المارينز) وطائرات عسكرية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وذلك بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو.

وذكرت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأمريكية أن طائرات من طراز "أوسبري" التابعة لسلاح مشاة البحرية والتي تجمع بين خصائص المروحيات والطائرات ذات الأجنحة الثابتة- حلقت فوق مقر السفارة الأمريكية المعاد فتحها مؤخراً في كاراكاس، وهبطت طائرتان في مواقف السيارات التابعة للمبنى وترجل منها قوات المشاة.

وقالت السفارة الأمريكية عبر حسابها على منصة "إنستجرام" أن "ضمان قدرة الاستجابة السريعة للجيش يعد مكونا رئيسيا لجاهزية المهام، سواء هنا في فنزويلا أو في جميع أنحاء العالم".

وكانت الحكومة الفنزويلية قد أعلنت عن هذا التدريب في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ حيث أوضح وزير الخارجية، إيفان جيل، أن الولايات المتحدة ستجري التمرين للاستعداد "في حالة حدوث طوارئ طبية أو كوارث طارئة".

ويأتي هذا التدريب بعد نحو شهرين من إعادة الولايات المتحدة فتح سفارتها رسميا في كاراكاس، وهي الخطوة التي أعقبت استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية عقب الإطاحة بمادورو في أوائل يناير الماضي.