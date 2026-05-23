بعد المونوريل .. مصر الدولة الوحيدة التي لا تحتفل بمشروعاتها

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشروعات تطوير كثيرة جرى إيقافها بمنطقة نزلة السمان منذ عصر الرئيس الراحل حسني مبارك ما يعني أن هناك مشكلة بهذه المنطقة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، أنه لا يعرف ما إذا كانت هناك ضرورة ملحة لتنفيذ هذا المشروع، وما إذا كان سيقود إلى مضاعفة عوائد السياحة من عدمه.

وأوضح أنه إذا كانت هناك رغبة في انتقاد المشروع فيجب أن يكون الأمر من الآن وليس انتظار تنفيذه ثم تتوالى الانتقادات، كما حدث مع مشروع المونوريل أو الدلتا الجديدة.

واعتبر أن طريقة التفكير والتعاطي مع المشروعات خاطئة، وتستدعي وعيًّا أكثر حتى يكون الأمر في محله، وعدم التأخر في انتقاد المشروعات وطرح تساؤلات عن جدواها بعد أن يتم تنفيذها.

وأوضح أنه لا يمكن قياس الرأي العام الحقيقي أو مدى تقبل المواطنين لمشروعات مثل المونوريل أو غيره، مشيرًا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي لا تحتفل بمشروعاتها رغم أنها قد تستغرق وقتًا طويلًا للتنفيذ.

ونوه إلى أن مونوريل شرق النيل هو أطول خط في إفريقيا وقد يكون الأكبر على مستوى العالم.

ولفت إلى الدولة نفذت كمًا هائلًا من مشروعات الطرق، وهو أمر قد يكون مجديًّا لدى الكثيرين وقد ينتقدها البعض.

ودعا إلى أن يكون الحوار والنقاش حول أي مشروع سواء من الرأي العام أو أعضاء مجلس النواب في التوقيت الصحيح وليس انتظارًا بعد التنفيذ.