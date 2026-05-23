أسعار الأضاحي واللحوم.. الكيلو القائم وصل 160 جنيها للجاموسي

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار اللحوم والمواشي والأضاحي، استعدادا لموسم العيد وشراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء والأضاحي، وسط تنوع الأسعار بين المنافذ الحكومية ومحال الجزارة والأسواق المختلفة.

اسعار الاضاحي واللحوم

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية

وسجلت أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة مستويات متفاوتة، حيث تراوح سعر كيلو المكعبات بين 330 و350 جنيها، بينما سجل سعر البرجر والكفتة والسجق البقري نحو 250 جنيها للكيلو.

كما بلغ سعر المفروم الكندوز نحو 330 جنيها، والكبدة البقري 360 جنيها، والبوفتيك البقري 350 جنيها، فيما سجل سعر الضاني البلدي نحو 350 جنيها للكيلو.

و سعر الكبدة الجاموسي بلغ نحو 350 جنيها، بينما سجل كباب الحلة البلدي بالمنافذ المتحركة 350 جنيها، وكفتة الأرز والكفتة السيخ نحو 200 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ أمان ووطنية

وأسعار اللحوم داخل منافذ جهاز «أمان» وسلاسل «وطنية» و«سوبر توفير» سجلت نحو 280 جنيها للمفروم، و260 جنيها للحوم البلدية.

كما سجلت أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين نحو 330 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر الضاني نحو 350 جنيها.

أسعار اللحوم في الهايبر ماركت

وأسعار بعض أنواع اللحوم داخل الهايبر ماركت جاءت كالتالي:

الإنتركوت: 500 جنيه.

المكعبات البلدي بالدسم: 420 جنيها.

المكعبات المميزة: 508 جنيهات.

كباب الحلة: 510 جنيهات.

المفروم بالدسم: 400 جنيه.

المفروم بدون دسم: 480 جنيها.

الإسكالوب: 520 جنيها للكيلو.

السمانة البقري: 500 جنيه.

الفخدة الكندوز: 500 جنيه.

الكفتة وكفتة داود باشا: 400 جنيه.

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة

وسعر لحوم الجمال الصغيرة والمفروم بلغ نحو 420 جنيها، بينما سجلت الكبدة الجملية 600 جنيه للكيلو.

كما تراوح سعر لحوم الماعز والضاني البلدي حول 480 جنيها، بينما سجلت لحوم السن نحو 500 جنيه، والكندوز البقري بين 420 و480 جنيها وفقا لنسبة الدهون.

وفيما يتعلق باللحوم المجمدة، سجل سعر اللحوم المجمدة نحو 330 جنيها، والموزة المجمدة 365 جنيها، والمفروم المجمد 300 جنيه، والسجق المستورد 230 جنيها، والكبدة المستوردة 200 جنيه.

كما بلغ سعر اللحوم الجاموسي المستوردة والبتلو المجمد نحو 300 جنيه للكيلو، بينما سجلت لحوم الرأس البلدي 220 جنيها، والدهن البقري 210 جنيهات.

أسعار المواشي والأضاحي القائمة

وسعر كيلو الجاموسي القائم تراوح بين 160 و175 جنيها، بينما سجل الكندوز البقري القائم بين 185 و190 جنيها للكيلو.

كما تراوح سعر الضاني الحي بين 240 و250 جنيها، بينما سجل الضاني المذبوح نحو 390 جنيها، ووصل سعر اللحم الجملي إلى 240 جنيها للكيلو.

وسعر الضاني البرقي بلغ نحو 540 جنيها للكيلو داخل محال الجزارة، بينما تراوح سعر اللحوم البقري بين 450 و480 جنيها.

أسعار الماشية الحية

وأسعار الماشية المستوردة الحية تراوحت بين 205 و210 جنيهات للكيلو للأنواع الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

كما بدأت أسعار الأبقار الوالدة من 95 ألف جنيه، بينما تراوح سعر الجاموسة بين 85 و110 آلاف جنيه، وبدأت أسعار الأغنام الصغيرة من 12 ألف جنيه، في حين سجلت الأبقار المتوسطة نحو 40 ألف جنيه على الأقل.

أبرز أسعار اللحوم المتداولة اليوم

الكبدة المستوردة: 200 جنيه.

الكبدة البلدي: 500 جنيه.

البتلو البلدي: 800 جنيه للكيلو.

البتلو النيوزلندي: 300 جنيه.

المكعبات بالدسم: 420 جنيها.

المكعبات بدون دسم: 500 جنيه.

الكتف الضاني المجمد: 300 جنيه.

الضاني البرقي: 540 جنيها.

الدهن الجملي والبقري: 220 جنيها.

لحمة الرأس: 180 جنيها.

اللحوم بالمنافذ المتنقلة: 330 جنيها.

الضاني بالمنافذ المتنقلة: 350 جنيها.

المفروم البلدي بمحلات الجزارة: 300 جنيه.

اللحوم البلدية بمحلات الجزارة: 480 جنيها في المتوسط.

الكفتة والسجق والبرجر: 250 جنيها.

السجق المجمد: 250 جنيها.

وتشهد الأسواق حالة من الإقبال المتزايد مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تنوع كبير في الأسعار بين المنافذ الحكومية والأسواق الحرة، بما يمنح المواطنين خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم الشرائية.