الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قبل عيد الأضحى.. نصائح صحية لتجنب مخاطر الإفراط في اللحوم

محمد البدوي

تزداد العادات الغذائية المرتبطة بتناول اللحوم بكميات كبيرة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وهو ما قد يحمل مخاطر صحية تهدد الكثيرين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

تناول اللحوم خلال أيام العيد

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق وأستاذ أمراض القلب، تحذيرًا من الإفراط في تناول اللحوم خلال أيام العيد، مؤكدًا أن الاحتفال لا يجب أن يتحول إلى مناسبة للإسراف الغذائي. 

اتباع طرق طهي صحية

وأوضح أن الاعتدال في تناول الطعام، إلى جانب اتباع طرق طهي صحية، يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بالسكري وارتفاع الكوليسترول، داعيًا إلى استعادة المعنى الحقيقي للأضحية القائم على التكافل ومشاركة الخير.

أفضل قطع اللحوم للشواء

تناول اللحوم خلال عيد الأضحى

وحذر الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، من الإفراط في تناول اللحوم خلال عيد الأضحى، مؤكدًا أن الاحتفال بالمناسبة يجب ألا يتحول إلى موسم للعادات الغذائية غير الصحية، خاصة لمرضى القلب والسكري وأصحاب الأمراض المزمنة.

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزبد من الإصابة بمرض السكري

معاني العطاء والتكافل الاجتماعي

وأوضح شعبان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» على قناة «مودرن»، أن الأضحية في جوهرها تحمل معاني العطاء والتكافل الاجتماعي، وليس التركيز فقط على تناول الطعام، مشيرًا إلى أن مشاركة المحتاجين وإطعامهم تمثل جزءًا أساسيًا من فلسفة الأضحية.

اسعار اللحوم اليوم

الإفراط في تناول الطعام

وأضاف أن المجتمع بات يربط مختلف المناسبات بالإفراط في تناول الطعام، رغم أن الغذاء وسيلة للحفاظ على الحياة وليس غاية بحد ذاته، داعيًا إلى الاعتدال خلال أيام العيد دون حرمان أو إسراف.

تركيب دعامات بالشرايين التاجية

وأشار إلى أن مرضى القلب وارتفاع الكوليسترول والسكري، إضافة إلى من أجروا عمليات تركيب دعامات بالشرايين التاجية، يجب أن يكونوا أكثر حرصًا عند تناول اللحوم، مع ضرورة اختيار القطع قليلة الدهون وتجنب الأجزاء الدسمة.

اسعار اللحوم

طرق الطهي الصحية

كما أوصى بالاعتماد على طرق الطهي الصحية مثل الشوي والسلق بدلًا من القلي، محذرًا من أن الدهون المشبعة قد تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وهو ما ينعكس سلبًا على الصحة العامة.

 احتمالات الإصابة بمرض السكري

وأكد شعبان أن الاعتقاد السائد بأن أضرار الإفراط في اللحوم تقتصر على ارتفاع الكوليسترول فقط هو اعتقاد غير دقيق، موضحًا أن تناولها بكميات كبيرة قد يزيد أيضًا من احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني نتيجة تأثير بعض المركبات على مقاومة الإنسولين.

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى

أهمية اتباع نظام غذائي متوازن 

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على الخضراوات والفواكه إلى جانب كميات معتدلة من البروتين، للحفاظ على الصحة والاستمتاع بأجواء العيد دون مضاعفات صحية.

