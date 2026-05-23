إيران: الاتفاق على آلية لمضيق هرمز شأن الدول المطلة عليه لا أمريكا

أفادت إيران اليوم ​السبت إن أي ‌آلية تتعلق بمضيق هرمز يجب ​الاتفاق عليها ​بين إيران وسلطنة عمان ⁠والدول المطلة ​على المضيق، وإن ​الولايات المتحدة "لا علاقة لها" بهذا الأمر.





ونقلت وسائل ​إعلام إيرانية ​رسمية عن المتحدث باسم ‌وزارة ⁠الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله أيضا إن ​إيران ​تركز ⁠على وضع اللمسات الأخيرة ​على مذكرة ​تفاهم ⁠من خلال محادثات بوساطة باكستانية ⁠بين ​طهران وواشنطن.

و من جانبه، أفاد مصدر إيراني لوسائل إعلام عربية، بأنهم "توصلوا إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني وينتظرون الرد الأمريكي".

وأضاف المصدر أن "مذكرة التفاهم تتضمن إنهاء الحرب، ورفع الحصار، وفتح مضيق هرمز، وسحب القوات الأمريكية من منطقة الحرب.

كما أضاف أن المذكرة لا تتضمن القضايا النووية نظراً لتعقيدها وحاجتها إلى وقت للتفاوض، ويمكن فتح باب المفاوضات النووية بعد 30 يوماً من الاتفاق.

وكان من المفترض أن يعلن قائد الجيش الباكستاني عن مذكرة التفاهم في طهران، لكنه غادر للتنسيق مع واشنطن. وقد لعبت قطر دوراً محورياً في صياغتها"..