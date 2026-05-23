فرج عامر يثير الجدل بشأن ديون الزمالك وموقف الكاف

أثار فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق الجدل بتصريحات جديدة بشأن موقف نادي الزمالك من المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك، أن هناك أكثر من نادٍ أفريقي يجهز ملفًا رسميًا لتقديم اعتراض إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حال السماح للزمالك بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا دون سداد مبلغ 5.8 مليون دولار، وهي المبالغ التي أشار إلى أنها مستحقة بشكل نهائي على النادي الأبيض.

وأضاف رئيس سموحة السابق، أن بعض الأندية ترى ضرورة إلزام الزمالك بسداد مستحقاته المالية كاملة، أو على الأقل تسوية الديون الخاصة بالنادي المتضرر، قبل الحصول على رخصة المشاركة القارية.

كما أشار فرج عامر إلى أن النادي الأهلي يجهز ملفًا يتضمن جميع القضايا والمبالغ المالية المستحقة على الزمالك، تمهيدًا لتقديمه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بجانب شكوى ضد الزمالك وضد الكاف، في حال عدم إلزام النادي بالسداد أو منح مهلة جديدة له.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل الدائر خلال الفترة الأخيرة بشأن التراخيص المالية للأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، ومدى التزامها بمعايير ولوائح الاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم.