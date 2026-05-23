اتحاد الكرة يستقبل وفدًا من الفيفا لمتابعة برنامج تحليل المنشطات استعدادًا لكأس العالم 2026

استقبل معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت، وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك في إطار المتابعة الدورية لإجراءات تحليل المنشطات على اللاعبين المشاركين مع المنتخبات الوطنية، استعدادًا للتصفيات والبطولات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشهدت الزيارة حضور عدد من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الإداري للمنتخب الوطني، حيث قام وفد «فيفا» بالإشراف على إجراءات تحليل المنشطات وفق البروتوكولات واللوائح المعتمدة دوليًا.

12 لاعباً تحت إختبار المنشطات

وقام الوفد باختيار 12 لاعبًا من صفوف المنتخب الوطني للخضوع لتحاليل الكشف عن المنشطات، وذلك بشكل عشوائي، وسط تعاون كامل من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، بما يعكس التزام المنتخب المصري بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية الرياضية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن البرنامج الرقابي الذي ينفذه الاتحاد الدولي لكرة القدم على جميع المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، للتأكد من الالتزام الكامل بلوائح مكافحة المنشطات المعتمدة من الجهات الدولية المختصة.