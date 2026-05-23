تعرف على مصير معتمد جمال مع الزمالك

أكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي لم تبلغ الكابتن معتمد جمال بأي قرار نهائي حتى الآن بشأن مستقبله مع الفريق، سواء بالاستمرار أو توجيه الشكر له خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن مجلس الإدارة ما زال يدرس عددًا من الملفات الخاصة بقطاع الكرة والجهاز الفني، في ظل سعي النادي للوصول إلى أفضل تصور يخدم استقرار الفريق خلال المرحلة القادمة.

مصير معتمد جمال

وأضافت أن معتمد جمال يواصل عمله بشكل طبيعي داخل النادي، ويتابع كافة التحضيرات الخاصة بالفريق، لحين صدور قرار رسمي من الإدارة بشأن الجهاز الفني بشكل كامل.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التكهنات حول مستقبل القيادة الفنية للفريق الأبيض، خاصة مع ارتباط اسم أكثر من مدرب بتولي المهمة خلال الفترة المقبلة، إلا أن إدارة الزمالك لم تعلن بشكل رسمي أي قرارات حتى الآن.