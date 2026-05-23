الشريعي يجتمع بمنظومة الكرة لرسم ملامح الموسم الجديد للناشئين

في إطار استراتيجية نادي إنبي لتطوير منظومة كرة القدم وتعزيز هويته القائمة على صناعة النجوم والاستثمار في الكوادر المميزة، عقد الأستاذ أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة النادي اجتماعًا موسعًا مع مجموعة العمل، لمناقشة ترتيبات وتجهيزات الموسم الجديد.

شهد الاجتماع حضور المهندس خالد الجنزوري نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد شوقي غريب عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي للنادي، والمهندس أحمد نبيل سرايا عضو مجلس الإدارة، إلى جانب الكابتن محمد إسماعيل المدير الرياضي، والكابتن إبراهيم محمد مدير الكرة والكابتن أحمد سمير بيبو نائب رئيس قطاع الناشئين، والكابتن سامي ندا المدير الفني لقطاع الناشئين .

وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل الخاصة بتجهيز الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب وضع رؤية متكاملة لتطوير قطاع الناشئين، بما يضمن استمرارية ضخ المواهب للفريق الأول، فضلًا عن دعم وتطوير فريق الكرة النسائية، في إطار توجه النادي لتوسيع قاعدة المشاركة وتحقيق التميز على كافة المستويات.

وأكد الحضور على أهمية التكامل بين القطاعات الثلاثة، والعمل وفق منظومة احترافية موحدة تعكس هوية نادي إنبي، التي تقوم على الانضباط، التطوير المستمر، وبناء أجيال قادرة على المنافسة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من التحركات المنظمة التي يقوم بها مجلس إدارة النادي استعدادًا للموسم الجديد، بهدف تحقيق نتائج مميزة وتعزيز مكانة إنبي كأحد الأندية الرائدة في تطوير كرة القدم المصرية.

