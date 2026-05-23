جاليليو يتغزل فى تريزيجيه : من القلائل صانعي الفارق

أشاد الإعلامي محمد عبد الجليل، مقدم برنامج “زمالكاوي”، بما قدمه محمود حسن تريزيجيه نجم الاهلي خلال الموسم الحالي، رغم الإخفاقات الجماعية التي تعرض لها فريقه.

وقال محمد عبد الجليل، عبر حسابه على فيسبوك، إن تريزيجيه يُعد من اللاعبين القلائل الذين يستحقون الإشادة رغم ما وصفه بـ”الموسم الصفري”، مؤكدًا أن اللاعب حاول تقديم إضافة حقيقية سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وأضاف أن تريزيجيه كان حريصًا على إثبات أن عودته تستحق الضجة الكبيرة التي صاحبتها، موضحًا أنه نجح أحيانًا وأخفق أحيانًا أخرى، لكن لا يمكن التشكيك في رغبته المستمرة في المحاولة وتقديم الأفضل.

كما تطرق عبد الجليل إلى مشوار اللاعب مع منتخب مصر لكرة القدم، مؤكدًا أن تريزيجيه لم يكن في أفضل حالاته خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكنه ظل عنصرًا مؤثرًا في أغلب فترات مسيرته الدولية.

واختتم تصريحاته معبرًا عن أمله في أن تنصف كرة القدم تريزيجيه خلال بطولة كأس العالم المقبلة، وأن يعوضه المونديال عن الإخفاق الجماعي الذي تعرض له، معتبرًا أن اللاعب لا يستحق تحمل المسؤولية كاملة بشكل فردي.