أستاذ علاقات دولية: كلمة الرئيس في يوم إفريقيا تؤكد أهمية التكامل الاقتصادي للقارة

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بيوم إفريقيا حملت رسائل مهمة تتعلق بمستقبل القارة الإفريقية، خاصة فيما يرتبط بملفات التكامل الإقليمي والاستثمار والتنمية، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه دول القارة.



العمق الحيوي والاستراتيجي لمصر

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة الحياة، أن القارة الإفريقية تمثل العمق الحيوي والاستراتيجي لمصر، سواء فيما يتعلق بدول حوض النيل أو دول الجوار المباشر، مشيرًا إلى أن إفريقيا رغم التحديات التي تواجهها فإنها تمتلك فرصًا وإمكانات ضخمة تؤهلها لتحقيق نهضة تنموية واسعة.



مستهدفات أجندة

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن معظم التحديات التي تعاني منها القارة تعد تحديات مشتركة، وهو ما يجعل التكامل الإقليمي ضرورة ملحة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ضوء مستهدفات أجندة مصر.

الموارد الطبيعية الإفريقية

وأشار إلى أن الموارد الطبيعية الإفريقية تحتاج إلى استثمارات تحقق قيمة مضافة حقيقية داخل دول القارة، مؤكدًا أن التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والإفريقية يمثل أحد المسارات المهمة لدعم التنمية وتحقيق المصالح المشتركة.