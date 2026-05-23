سنتكوم: تغيير مسار 100 سفينة تجارية بسبب الحصار على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، تغيير مسار نحو 100 سفينة تجارية كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرة منها، وذلك في إطار عمليات الحصار المفروضة.

وذكرت القيادة، وفقاً لما أوردته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أن العمليات الجارية منذ 13 أبريل الماضي تشهد مشاركة واسعة تضم نحو 15 ألف جندي، و200 طائرة، إضافة إلى 20 سفينة حربية.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، في بيان، إن "عمليات قواتنا أدت إلى تعطّل حركة التجارة من وإلى الموانئ الإيرانية، بما شكّل ضغطاً مباشراً على الاقتصاد الإيراني".

وأضافت الولايات المتحدة أنها سمحت بمرور 25 سفينة تحمل مساعدات إنسانية عبر نطاق الحصار.