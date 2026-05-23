ديني

هل يجوز للمحرم إزالة الشعر أو الأظافر أثناء الحج؟ الأزهر للفتوى يجيب

محمد شحتة

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول: هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟

وقال مركز الأزهر، في إجابته على السؤال، إنه لا يجوز للمُحرِم أن يتعمَّد إزالة شيءٍ مِن شعره أو أظفاره من وقت إحرامه إلىٰ أن يتحلَّل التَّحلُّل الأصغر، فإنْ فَعَلَ ذلك متعمِّدًا عالمًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين بثلاثة أصوع [ومقدار الصاع (2 كيلو و40 جرامًا) تقريبًا]، أو صوم ثلاثة أيَّام.

أمَّا إذا سقط شيءٌ منها بدون قصد، أو أَخَذَ شيئًا مِن شعره أو قلم أظفاره ناسيًا أو جاهلًا الحكم فلا شيء عليه «علىٰ الرَّاجح».

محظورات الإحرام

وكشف الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، محظورات الإحرام.

وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إن محظورات الإحرام هى:

1- لبس كل مخيط محيط:

يجوز أن ألبس مخيطًا، أي: فيه خيوط، لكن الممنوع أن أُغلقه بخيط، مثل: البنطال والقميص؛ لأنه في هذه الحالة يكون مخيطًا ومحيطًا معًا.

أما لو كان محيطًا فقط وليس مخيطًا، فيجوز، كلبس الخاتم، والساعة، والحزام.

2- حلق أي نوع من أنواع الشعر في الجسم:

يحرم حلق الشعر، أو نتفه، أو إزالته بأي كيفية كانت، كالكريم مثلًا، ولو كان ناسيًا.

فلا يحلق المحرم الرأس، ولا الشارب، ولا اللحية، ولا يقصّر منها، ولا يزيل شعر الإبط، ولا العانة، ولا شعر الرجل، ولا شعر اليد؛ فكل هذا ممنوع.

3- الطيب وما له رائحة:

يحرم استعمال الطيب، سواء في الجسم، أو الثياب، أو الأكل والشرب، أو الاستعمال.

والصابون الذي له رائحة فيه خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: لا يجوز استعماله، ومنهم من أجازه، بناءً على أنه لا يُسمى طيبًا، ولا يُستخدم للطيب أصالة.

فمن أراد أن يغسل يده، أو يستحم مثلًا، فليستخدم صابونًا ليس له رائحة، خروجًا من الخلاف. ومن ابتُلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز.

وكذلك الحال في الشامبو والعطور، وكذلك أكل ما فيه رائحة صناعية، كالجيلي مثلًا، وكل المصنعات الموجودة فيها رائحة. أما ما كانت رائحته طبيعية، كالتفاح أو مُرَبَّى الورد البلدي، فلا شيء عليه.

إذن، فمن محرمات الإحرام أن يضع المحرم طيبًا، وعليه أن يجتنب كل ما يعده العلماء طيبًا؛ فإن تطيب، أو لبس ما فيه طيب، فعليه دم شاة.

4- تغطية الرأس للرجل، وتغطية الوجه ولبس القفازين للمرأة:

فلا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها؛ لأنه: «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا».

ويجب على المرأة — عند الشافعية — ألا تغطي وجهها، حتى لو كانت منتقبة في الحياة العادية؛ لأنها إذا جاءت إلى الحج فلا بد أن تكشف وجهها، ولو غطت وجهها فعليها دم.

وهناك بعض النساء لا تستطع كشف وجهها أمام الرجال؛ لأنها تعودت على ستره حتى تخجل خجلًا شديدًا، فتخفي وجهها وعليها دم. ولها أن تُسبل على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بخشبة أو بأي شيء، فينزل الحجاب بعيدًا عن وجهها، وفي الوقت نفسه لا يراها أحد.

5- ترجيل الشعر:

أي: تسريح الشعر؛ لأنه من المحظورات، خشية أن يسقط منه شيء.

6- تقليم الأظافر:

يحرم تقليم الأظافر، إلا إذا انكسر الظفر وتأذى به المحرم، فيجوز له أن يزيله.

7- قتل الصيد:

يحرم على المحرم أن يقتل الصيد خارج الحرم وداخل الحرم.

ويحرم قتل الصيد في الحرم أصلًا، سواء أكان القاتل محرمًا أم غير محرم.

والمراد بالصيد: الصيد البري المأكول، أو ما كان في أصله مأكولًا، من وحش أو طير.

ويحرم أيضًا وضع اليد عليه، أو التعرض لجزئه، أو شعره، أو ريشه.

8- عقد النكاح:

يحرم على المحرم أن يُزوِّج أو يتزوج، ويقع العقد باطلًا لو تزوج وهو محرم.

ولا يجوز أيضًا أن يكون وكيلًا في هذا العقد لأحد أطرافه.

9- الوطء، أي: الجماع:

الجماع مطلقًا، وكل أنواع الإيلاج، يفسد الحج ويفسد العمرة.

10- المباشرة فيما دون الفرج:

أي: المباشرة بشهوة، كاللمس أو التقبيل.

طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
