الزراعة: توفير 16 ألف رأس ماشية للأضاحي واللحوم بـ280 جنيهًا للكيلو

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور خالد جاد، أن الوزارة تستعد بشكل مكثف لاستقبال عيد الأضحى، من خلال خطة شاملة تشمل متابعة الأسواق والمجازر ومحال الجزارة، للتأكد من صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات.

وقال المتحدث، في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (النيل للأخبار) اليوم "السبت"، إن الوزارة أتاحت الذبح مجانًا داخل المجازر على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتنظيم عمليات الذبح والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأشار إلى أنه تم توفير نحو 16 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس للأضاحي، وتم حجزها بالكامل، إلى جانب طرح اللحوم عبر منافذ الوزارة بأسعار متفاوتة تناسب مختلف الفئات، تبدأ من 280 جنيهًا وتصل إلى 370 جنيهًا حسب نوع وعمر الذبيحة ونوعية اللحم.

وأضاف أن الوزارة وفرت أيضًا سيارات متنقلة لبيع اللحوم خلال أيام العيد، خاصة في المناطق النائية والميادين العامة، بالإضافة إلى إقامة شوادر بالتعاون مع المحافظات لتوفير اللحوم الحية بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف زيادة المعروض من اللحوم وخلق حالة من التنافسية في السوق بما يساهم في خفض الأسعار ومنع الاحتكار، موضحا أن المنافذ التابعة للوزارة تنتشر في مختلف المحافظات، من بينها القاهرة والدقي والهرم، إلى جانب مديريات الزراعة والشوادر المنتشرة، لافتًا إلى أن وفرة المعروض تسهم في استقرار الأسعار.

ودعا المتحدث المواطنين إلى الذبح داخل المجازر للحفاظ على البيئة وضمان سلامة اللحوم، مؤكدًا وجود أطباء بيطريين لفحص الأضاحي، مع الإقبال المتزايد على هذه الخدمة المجانية.