فى جامعة أسوان.. متابعة امتحانات كلية التربية النوعية وإشادة بالانضباط

أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، جولة تفقدية داخل كلية التربية النوعية، للاطمئنان على انتظام الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

ويأتى ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025-2026، وفي ظل التقلبات المناخية وموجة الحر الشديد باسوان .

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور باسم زاهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رجائي عبدالعليم وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة إيمان وجدي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من رؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .

حيث تفقدوا عدداً من اللجان والقاعات الامتحانية، واطلعوا على انتظام أعمال المراقبة والتأمين داخل اللجان، ومدى الالتزام بتطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن جامعة أسوان تحرص على المتابعة اليومية لسير الامتحانات بمختلف الكليات، تنفيذًا لخطة الجامعة الهادفة إلى توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة تضمن راحة الطلاب وتساعدهم على أداء الامتحانات في أجواء مناسبة، مشيدا بحسن التنظيم والانضباط داخل كلية التربية النوعية.

وأشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية النوعية بدأت في 14 مايو الجاري وتستمر حتى 11 يونيو المقبل، موضحًا أن عدد الطلاب داخل اللجان خلال الفترة الواحدة يصل إلى نحو 500 طالب، بإجمالي يقارب 2000 طالب على مدار الفترات الامتحانية.والتي تقام علي فترتين.

وأضاف" نصرت " أن إدارة الجامعة تتابع بشكل مستمر جاهزية القاعات وتوافر وسائل التهوية والرعاية الطبية داخل اللجان، إلى جانب التأكيد على تواجد أعضاء هيئة التدريس والإداريين لتقديم الدعم الكامل للطلاب طوال فترة الامتحانات.



ومن جانبه، أوضح الدكتور باسم زاهر وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة وهادئة، وسط التزام كامل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدين حرص الكلية على تطبيق كافة الضوابط المنظمة للامتحانات بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



وتضم كلية التربية النوعية بجامعة أسوان خمسة أقسام علمية هي: قسم تكنولوجيا التعليم، وقسم الإعلام التربوي، وقسم الاقتصاد المنزلي، وقسم التربية الفنية، وقسم التربية الموسيقية، والتي تشهد انتظامًا كاملًا في أعمال الامتحانات خلال الفصل الدراسي الحالي.