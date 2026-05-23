زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل هاواي الأمريكية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) إن زلزالاً بقوة 6.0 درجات ضرب بالقرب من هوناوناو-نابوبو في الجزيرة الكبيرة في هاواي، وكان مرصد البراكين التابع للولاية يقوم بتقييم بركان كيلاويا.

يقع بركان كيلاويا، أحد أكثر البراكين نشاطاً في العالم، في جزيرة هاواي الكبيرة.

يشهد البركان ثوراناً متقطعاً منذ 23 ديسمبر 2024.

وقت الثوران البركاني

وفي تحديث صدر في وقت سابق من يوم الجمعة، قال مرصد البراكين في هاواي التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الثوران التالي سيحدث في وقت ما بين 24 مايو و27 مايو، مستشهداً بنماذج التنبؤ.

وقد شعر سكان جزر هاواي وماوي وأواهو بالزلزال على نطاق واسع وكان على عمق حوالي 23 كم (14 ميلاً)، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ليس من المتوقع حدوث تسونامي نتيجة الزلزال، وفقًا لمركز التحذير من تسونامي المحيط الهادئ، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.