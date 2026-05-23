ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بمنجم فحم في شمال الصين إلى 90 قتـ.يلا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار غاز بمنجم فحم في شمال الصين إلى 90 قتيلا، فيما لا تزال جهود الانقاذ مستمرة.

وأفادت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم "السبت"، بأنه تم إيفاد 6 فرق إنقاذ وطنية لحالات طوارئ المناجم، بإجمالي عدد 345 فردا بمعداتهم، إلى موقع الحادث للمساعدة في جهود الانقاذ.

كان الرئيس الصيني شي جين بينج قد وجه السلطات المعنية ببذل كافة الجهود لانقاذ المفقودين وعلاج المصابين جراء الحادث.

ووقع الانفجار في حوالي الساعة 7:29 مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي للبلاد في المنجم الواقع بمقاطعة "شانشي" بينما كان يوجد 247 عاملا في الخدمة تحت الأرض وقت وقوع الانفجار.. فيما تم احتجاز الشخص المسئول عن المنجم تماشيا مع القانون.