مع قرب موسم الامتحانات.. القبض على صاحب سماعات الغش في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مع قرب موسم الامتحانات في إحباط مخطط تخريبي قاده أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لترويج أدوات تكنولوجية دقيقة تُستخدم في عمليات الغش داخل اللجان الامتحانية، بهدف تحقيق أرباح مالية طائلة.

داهمت قوة أمنية مكان تواجد المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وأسفرت الكمائن المحكمة عن ضبطه متلبساً، وعُثر بحوزته على ترسانة من أدوات الغش تضمنت 80 سماعة صغيرة الحجم، و22 كارت تشغيل خاص بتلك السماعات، بالإضافة إلى هاتف محمول وجهاز "لاب توب".

بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة فنياً، تبين أنها تحوي أدلة قاطعة ومحادثات تؤكد نشاطه الإجرامي الواسع في هذا المجال، وبمواجهة المتهم أمام جهات التحقيق، انهار وأقر بارتكابه الواقعة كاملة، معترفاً بإدارته للصفحة وإتجاره في هذه الوسائل غير القانونية لجني مكاسب مالية سريعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.