قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الدولة حريصة على تطوير قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان
استقرار أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يسجل 6815 جنيهًا
ستبقى دائمًا ملكنا المصري.. ليفربول يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة
مدبولي لطالبات مدرسة ببولاق الدكرور: "إيه رأيكم في المنصة؟ متخافوش من الوزير"
من قلب المتحف البريطاني.. زاهي حواس يطلق نداءً عالمياً لاسترداد حجر رشيد
نحلم بإنجاز تاريخي.. تريزيجيه يتحدث عن حظوظ منتخب مصر في مونديال 2026
لبنان.. استشهاد 10 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة
موعد صرف معاشات يونيو 2026.. التفاصيل الكاملة والفئات المستحقة
سيدة في بولاق لرئيس الوزراء: ربنا يسعدك على العيادات الجديدة
معتمد جمال: بكيت بسبب الكونفدرالية.. وكنت أريد تقبيل رأس كل زملكاوي بعد القمة
مشهد غامض في البحر.. مركب يرفع علم فلسطين محمل بالمساعدات دون طاقم
عروض وأسعار لا تصدق.. حملات رقابية على محلات بيع الدواجن المخفضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الشريف: مصر ترحب بالإعلان المقترح لوزراء عدل دول "بريكس" لتسوية المنازعات | صور

وزير العدل
وزير العدل
إسلام دياب

شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في الاجتماع الثالث لوزراء العدل لدول تجمع "بريكس" المنعقد في مدينة أحمد آباد بدولة الهند خلال يومي 21، 22/5/2026.

وقد ألقى خلال الاجتماع كلمة جمهورية مصر العربية التي أشاد خلالها برئاسة دولة الهند للدورة الحالية لمجموعة دول "بريكس"، وأعرب عن حرص مصر على المشاركة النشطة والفعالة في اجتماعات وآليات تجمع بريكس، وتعزيز التعاون الدولي بينها في جميع النواحي، بما في ذلك الموضوعات القانونية والقضائية.

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى نظم عدالة أكثر مرونة وفعالية ، قادرة على الاستجابة للتحديات القانونية والمؤسسية المعاصرة، فلم تعد العدالة تُقاس ـ فقط ـ بالقدرة على اللجوء إلى المحاكم، وإنما بمدى سرعة الإجراءات، ووضوح القواعد، وكفاءة المؤسسات، وتوافر بدائل قانونية فعالة لتسوية المنازعات.

وأكد الشريف ترحيب مصر بالإعلان المقترح لوزراء عدل دول "بريكس" المتعلق بتعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة وخاصة الوساطة والتحكيم من خلال بناء القدرات، مشيداً بالمرونة التي أبداها ممثلو الدول الأعضاء أثناء المفاوضات على الصياغة النهائية للإعلان، والاستجابة للمقترحات المصرية بإدخال بعض التعديلات عليه.

كما أشار في كلمته أن مصر ـ وهي من بين أقدم الحضارات في العالم ـ نظمت التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المدنية والتجارية لأول مرة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية الصادر سنة 1883. وأنها واكبت التطور الذي شهده عالمنا، واستعرض التطور الذي شهدته البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
مؤكداً أن مصر تولي أهمية كبيرة للوساطة والتحكيم وغيرهما من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وأن هذه الوسائل لا تحل محل القضاء، وإنما تُكمل عمل نظم العدالة الرسمية، من خلال الحد من التقاضي غير الضروري، وتشجيع الحلول التوافقية، وتمكين المحاكم من تركيز مواردها على المنازعات التي تتطلب فصلًا قضائيًا كاملًا.

وقد أوضح  وزير العدل أن بدائل تسوية المنازعات لم تعد خيارًا، وإنما ضرورة حاسمة، وتشكل ركيزة أساسية لدعم مناخ الاستثمار، وبناء الثقة بين الدولة والمستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة، وتعزز من مكانة دولنا كوجهة آمنة للاستثمار؛ فالاستثمار يتطلب العدالة الناجزة قبل المكسب الاقتصادي، ولذا فإن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات مثل الوساطة والتحكيم تعتبر الضمانة الأولى للاستثمار.

واختتم الشريف كلمته بالتأكيد على أهمية تفعيل الإعلان الذي تم اعتماده خلال الاجتماع، وإيجاد آلية لمتابعة تنفيذ مخرجاته، ومواصلة الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء بشأن القضايا القانونية والمؤسسية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، وضرورة عقد اجتماع وزراء العدل في الدول الأعضاء دوريًا، وعقد اجتماعات أخرى على مستوى المسئولين والخبراء، وذلك تحقيقًا لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات، ونقل الخبرات

وعلى هامش أعمال الاجتماع، عقد المستشار محمود حلمي الشريف ـ وزير العدل ـ عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء العدل بدول الإمارات العربية المتحدة، وجنوب أفريقيا، وروسيا الاتحادية، والهند، تناولت بحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وبناء وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في شتى مجالات العدالة، وآليات تطوير النظم القضائية وتحديث الأطر التشريعية والمؤسسية، بما يخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.
وقد جرى خلال الاجتماع اعتماد إعلان وزراء عدل دول تجمع بريكس بشأن تعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة من خلال بناء القدرات في مجالي الوساطة والتحكيم، وقد أكد الإعلان أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين دول بريكس في المسائل القانونية والمؤسسية ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع مبادرات بناء القدرات وبرامج التدريب المهني لأصحاب المصلحة، وتشجيع الوساطة السابقة على التقاضي، بما في ذلك رفع الوعي بهذا الخيار كوسيلة مبكرة وفعالة لتسوية المنازعات، واستكشاف دور التقنيات الرقمية في تعزيز سهولة الوصول إلى آليات تسوية المنازعات ورفع كفاءتها.

وزير العدل الاجتماع الثالث لوزراء العدل بريكس الهند جمهورية مصر العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

البريد

" هيئة البريد" تتخذ كافة الإجراءات لتسهيل عمليات صرف المستحقات المالية للمواطنين.. قبل “عيد الأضحى المبارك”

وزارة الزراعة

الزراعة: توفير 16 ألف رأس ماشية للأضاحي واللحوم بـ280 جنيهًا للكيلو

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يبحث مع شركة Foundever العالمية تعزيز استثماراتها في مصر

بالصور

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز.. أيهما أفضل للطهي والصحة؟

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد