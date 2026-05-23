الحرس الثوري يعلن عبور 25 سفينة من مضيق هرمز خلال 24 ساعة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت أن 25 سفينة عبرت مضيق هرمز، خلال الـ24 ساعة الماضية، وشملت ناقلات نفط وسفن حاويات وسفناً تجارية أخرى.

وأشار الحرس الثوري الإيراني، إلى أن عبور السفن جاء بعد حصولها على التصاريح اللازمة وبالتنسيق مع البحرية الإيرانية وتحت حماية أمنية منها، وفقا لما أوردته وكالة مهر.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة مهر للأنباء، أن "السيطرة الذكية على مضيق هرمز لا تزال تُمارَس بقوة من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، وذلك على الرغم من عدم الاستقرار والأمن الذي خلفه عدوان الجيش الأمريكي الإرهابي في المضيق".

وكان العقيد تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران يهدف بالأساس إلى منع طهران من استخدام موانئها وقدراتها البحرية في دعم أنشطتها الاقتصادية والعسكرية، مشددًا على أن واشنطن تواصل تنفيذ إجراءاتها البحرية والاقتصادية بصورة مكثفة من أجل تقويض قدرة إيران على الاستفادة من خطوط الملاحة البحرية.