48 قـ.تيلا وجريحا حصيلة الهجوم الأوكراني على سكن طلابي في لوجانسك

أعلن رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد والمدعومة من روسيا)، ليونيد باسيتشنيك، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على مبنى السكن الطلابي التابع لكلية ستاروبيلسك التربوية إلى 10 قتلى.

وأوضح باسيتشنيك، عبر حسابه على منصة "إكس"، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 38 شخصا، فيما لا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين، مؤكدا أن جهود الإنقاذ لا تزال جارية، مع تقديم الدعم النفسي والطبي للمتضررين وأولياء أمور الطلاب في مراكز الإيواء المؤقتة.

وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد استهدفت ليلة الجمعة مبنى السكن الطلابي في لوجانسك، الذي كان يضم 86 طالبا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما، مما أدى إلى انهياره بالكامل، فيما أكدت السلطات المحلية عدم وجود أي منشآت عسكرية بالقرب من الموقع.

من جانبه، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم، كما كلف وزارة الخارجية بإبلاغ المجتمع الدولي بتفاصيل الحادثة التي وصفها بالجريمة.