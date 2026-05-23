مسؤولون أمريكيون: ترامب التقى بكبار مستشاريه لبحث الحرب على إيران

قال مسؤولان أمريكيان لموقع (أكسيوس) إن الرئيس دونالد ترامب عقد اجتماعاً مع كبار مسؤولي فريقه للأمن القومي لمناقشة الحرب مع إيران.

وقالت مصادر تحدثت مباشرة مع ترامب إنه يدرس بجدية شن ضربات جديدة ضد إيران ما لم تحدث انفراجة في المفاوضات في اللحظة الأخيرة، مضيفةً أن هناك إحباطًا متزايدًا لدى الرئيس الأمريكي بسبب تعثر المفاوضات.

ووصف مسؤول أمريكي مطلع على الجهود الدبلوماسية المفاوضات بأنها "مرهقة"، قائلًا إن المسودات "تتنقل بين الطرفين يومياً" دون إحراز تقدم يذكر.

وذكرت المصادر أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الحرب بيت هيجسيث، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ومسؤولين آخرين حضروا الاجتماع مع ترامب.

في سياق متصل، أكد مسؤول أمريكي ، أن البحث عن الألغام في مضيق هرمز مازال مستمرا على الرغم من عدم العثور على أي منها.

وأوضح المسؤول ـ في تصريحات اليوم السبت ـ أنه لم تصب أي سفن أو تضرر بسبب الألغام في المضيق.

وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي فيما لم يمر عبر مضيق هرمز إلا بضعة سفن وعدد أقل بكثير مما كانت عليه الأمور قبل بدء الحرب.