بعد 8 أشهر من الهدنة.. انتشال جثمان فلسطيني من تحت الأنقاض في غزة

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 شهداء أحدهم شهيد انتشل جثمانه، و29 إصابة.

وأشارت المصادر إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 890، وإجمالي الإصابات إلى 2677، فيما جرى انتشال 777 جثمانا.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72783 شهيدا، و172779 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.