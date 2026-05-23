بدون رخصتى قيادة وتسيير.. القبض على 3 أجانب مستقلين دراجة نارية ساروا برعونة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو ، تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول مستقلين دراجة نارية بالسير برعونة بأحد الطرق بالجيزة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة، بمقطع الفيديو وقائدها "لا يحمل رخصتى قيادة وتسيير" ومستقليها (جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.