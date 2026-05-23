روشتة برلمانية لتعزيز مكانة المنتج المصري كعلامة للمنافسة في الأسواق العالمية

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن الدولة تحرص على فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز الشراكات الدولية، مع التركيز على تحسين جودة المنتج وتطبيق معايير عالمية، بما يدعم قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا.

و أوضحت" أبو زيد" فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن توطين التكنولوجيا لدعم التوسع في المنتج المصري ، خطوة جادة ستسهم في دعم الصادرات المصرية والتي تعد ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، كما أنها تسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري.

توسيع قاعدة الإنتاج المحلي

و شددت عضو النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يعزز مكانة المنتج المصري كعلامة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والغرفة لجذب مشروعات فرنسية جديدة إلى السوق المصري، وتيسير نفاذ الشركات المصرية للسوق الفرنسي خلال الفترة المقبلة، وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والمهندس أحمد العصار، رئيس لجنة الصناعة بالغرفة.

وأضاف هاشم أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمستثمر الأجنبي، ودعوة الشركات الفرنسية للاستفادة من المزايا التنافسية التي تتيحها مصر، فضلاً عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تجعل من مصر بوابة رئيسية للنفاذ إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.