خالد صلاح: أرض ديزني في رأس الحكمة ليست مشروعًا عقاريًا.. بل فرصة لصناعة وجهة عالمية جديدة

أعرب الكاتب والمفكر الصحفي خالد صلاح عن تفاؤله الكبير بالمشروع الجاري تطويره على الأرض المعروفة باسم “أرض ديزني” في منطقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن المشروع يمثل فرصة استثنائية لتحويل الساحل الشمالي إلى واحدة من أبرز الوجهات العالمية على البحر المتوسط.

وأشار خالد صلاح إلى أن هذه الأرض تمتلك مكانة خاصة داخل السوق العقاري المصري منذ سنوات طويلة، ليس فقط بسبب موقعها المميز، وإنما بسبب الإمكانات الضخمة التي تؤهلها لتكون مشروعًا متكاملًا يعيد تشكيل مفهوم التطوير الساحلي في مصر.

وأضاف أن دخول تحالف يضم بالم هيلز للتطوير العقاري وميران هيلز لتطوير المشروع يعكس حجم الطموح والرؤية المرتبطة بهذه الأرض، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها منطقة رأس الحكمة خلال الفترة الحالية.

وأكد أن المشروع لا يجب النظر إليه باعتباره مجرد قرية سياحية جديدة أو توسع عقاري تقليدي، بل باعتباره مشروعًا قادرًا على خلق مدينة ساحلية متكاملة تضم عناصر الجذب السياحي والترفيهي والخدمي والاستثماري، بما يضمن استمرارية النشاط والحياة على مدار العام.

وأوضح خالد صلاح أن مستقبل الساحل الشمالي يرتبط بقدرة المطورين على تقديم مجتمعات متكاملة وليست موسمية، مشيرًا إلى أن المشروعات الحديثة يجب أن تعتمد على تنوع الأنشطة والخدمات والبنية التحتية الذكية، بما يشمل الفنادق العالمية والمناطق التجارية والترفيهية والرياضية والخدمات التعليمية والطبية.

ووجه خالد صلاح رسالة إلى رجل الأعمال ياسين منصور، معربًا عن ثقته في قدرة بالم هيلز على تقديم مشروع يترك بصمة حقيقية في تاريخ التطوير العقاري والسياحي في مصر، ويعكس صورة حديثة وطموحة عن الساحل المصري أمام العالم.

وأشار إلى أن ما يحدث اليوم في رأس الحكمة يمثل تحولًا استراتيجيًا في خريطة الاستثمار السياحي والعقاري، خاصة مع تزايد الاهتمام الإقليمي والدولي بالمنطقة، مؤكدًا أن الشراكات المصرية الإماراتية الحالية تعكس ثقة كبيرة في مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات نوعية كبرى.

واختتم خالد صلاح تصريحاته بالتأكيد على أن “أرض ديزني” تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتصبح واحدة من أهم الوجهات الساحلية في المنطقة، معربًا عن تطلعه لرؤية مشروع يقدم تجربة عالمية تليق بمكانة مصر وإمكاناتها السياحية الكبيرة

