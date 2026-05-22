Forum.. تطبيق جديد من ميتا للمجموعات والمنتديات

أطلقت شركة "ميتا" العالمية (Meta)، تحديثاً استراتيجياً جديداً في سوق شبكات التواصل الاجتماعي؛ عبر الإعلان عن تطبيقها المنفصل الأحدث "Forum".

وأفاد تقرير نشره موقع "Engadget" التقني، بأن المنصة الجديدة تم تصميمها بالكامل لتكون بيئة مستقلة تركز على إدارة المجموعات والمنتديات النقاشية، مستهدفة بذلك سحب البساط من المنصات الحوارية الشهيرة مثل "ريديت" و"ديسكورد".

فصل المجموعات في بيئة حوارية منسقة ومنظمة

تستهدف ميتا من خلال تطبيق "Forum" تخفيف التشتت البصري والبرمجي الذي يعاني منه مستخدمو المجموعات التقليدية داخل تطبيق فيسبوك الأساسي.

ويمنح التطبيق الجديد، المشرفين والأعضاء، “واجهة مستخدم مبسطة” تعتمد على "التصنيفات الشجرية" والمنشورات المقسمة بحسب الموضوعات (Threaded Discussions)، مما يسهل عملية البحث عن المعلومات، ومتابعة النقاشات الطويلة، وتبادل الآراء داخل المجتمعات حول الاهتمامات المشتركة بسلاسة فائقة.

أدوات إشراف ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لحظر التجاوزات

تدمج الشركة في عصب التطبيق، حزمة أدوات إشرافية متطورة، مدعومة بخوارزميات "Meta AI" التوليدية المحدثة؛ لمساعدة مديري المنتديات.

وتعمل هذه المنظومة البرمجية كفلتر ذكي ولحظي قادر على رصد العبارات المسيئة والمحتوى المخالف للمعايير تلقائياً، فضلاً عن تقديم ميزات التلخيص الآلي للنقاشات الطويلة، وتوجيه الأعضاء الجدد للإجابات المتكررة، مما يضمن بيئة حوارية هادفة وآمنة تخدم قطاعات المطورين والباحثين والمجموعات الشبابية.

تكامل برمي مرن مع الحسابات الحالية لـ فيسبوك وإنستجرام

تمنح الهيكلية البرمجية لتطبيق "Forum" مرونة كاملة في تسجيل الدخول، حيث يتيح للمستخدمين الانضمام الفوري باستخدام حساباتهم الحالية على فيسبوك أو إنستجرام دون الحاجة لإنشاء بيانات اعتماد جديدة.

وحرص مهندسو الشركة على تزويد المنصة بنظام إشعارات ذكي ومنفصل يمنع تداخل التنبيهات الشخصية مع نقاشات العمل العام، مع توفير خيارات تخصيص مرنة للمظهر وتفعيل الوضع الليلي لحماية العين أثناء الاستخدام الطويل عبر الهواتف الذكية.

ويبرهن إطلاق ميتا لتطبيق "Forum" على أن معركة الاستحواذ على المجتمعات الرقمية المخصصة قد دخلت مرحلة جديدة من المنافسة الشرسة، ومع بدء التوسع التدريجي لخدمات التطبيق في مصر والشرق الأوسط لعام 2026؛ يتوقع خبراء التقنية أن يغير هذا البديل المنظم، من طريقة تبادل الخبرات وبناء المجموعات المهنية والثقافية على شبكة الإنترنت.