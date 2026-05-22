قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو الحزب الديمقراطي: خسارة المرشح توماس ماسي في ولاية كنتاكي ضربة لمعارضي ترامب
رسوب العشرات من طلاب أولى و2 ثانوي في مدرسة فنية تجارية بالبحيرة.. مستندات
رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. 3260 وظيفة بمحطة الضبعة النووية ومدينتي 6 أكتوبر والعبور
ترامب: لن أذهب إلى حفل زفاف ابني غدا
هل وفاة الشخص يوم الجمعة يكون من حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
Forum.. تطبيق جديد من ميتا للمجموعات والمنتديات
عملاق إسباني يتحرك لضم محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول.. ما القصة؟
عبدالله السعيد : موسم كامل مليء بالتعب والمعارك الصامتة
اكتشف علاقة لية الخروف بمرض السرطان
اتهامات باعتداءات جنسية وتعذيب لناشطي “أسطول الحرية” بالسجون الإسرائيلية
حقق أرقاما تاريخية جديدة.. الونش: مسيرتي الممتدة مع الزمالك والمنتخب شرف ما بعده شرف
كاف يختار مجدي سليمان حكما مساعدا في مباراة أوغندا وغانا بأمم إفريقيا للناشئين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Forum.. تطبيق جديد من ميتا للمجموعات والمنتديات

ميتا
ميتا
احمد الشريف

أطلقت شركة "ميتا" العالمية (Meta)، تحديثاً استراتيجياً جديداً في سوق شبكات التواصل الاجتماعي؛ عبر الإعلان عن تطبيقها المنفصل الأحدث "Forum". 

وأفاد تقرير نشره موقع "Engadget" التقني، بأن المنصة الجديدة تم تصميمها بالكامل لتكون بيئة مستقلة تركز على إدارة المجموعات والمنتديات النقاشية، مستهدفة بذلك سحب البساط من المنصات الحوارية الشهيرة مثل "ريديت" و"ديسكورد".

فصل المجموعات في بيئة حوارية منسقة ومنظمة

تستهدف ميتا من خلال تطبيق "Forum" تخفيف التشتت البصري والبرمجي الذي يعاني منه مستخدمو المجموعات التقليدية داخل تطبيق فيسبوك الأساسي.

 ويمنح التطبيق الجديد، المشرفين والأعضاء، “واجهة مستخدم مبسطة” تعتمد على "التصنيفات الشجرية" والمنشورات المقسمة بحسب الموضوعات (Threaded Discussions)، مما يسهل عملية البحث عن المعلومات، ومتابعة النقاشات الطويلة، وتبادل الآراء داخل المجتمعات حول الاهتمامات المشتركة بسلاسة فائقة.

أدوات إشراف ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لحظر التجاوزات

تدمج الشركة في عصب التطبيق، حزمة أدوات إشرافية متطورة، مدعومة بخوارزميات "Meta AI" التوليدية المحدثة؛ لمساعدة مديري المنتديات.

وتعمل هذه المنظومة البرمجية كفلتر ذكي ولحظي قادر على رصد العبارات المسيئة والمحتوى المخالف للمعايير تلقائياً، فضلاً عن تقديم ميزات التلخيص الآلي للنقاشات الطويلة، وتوجيه الأعضاء الجدد للإجابات المتكررة، مما يضمن بيئة حوارية هادفة وآمنة تخدم قطاعات المطورين والباحثين والمجموعات الشبابية.

تكامل برمي مرن مع الحسابات الحالية لـ فيسبوك وإنستجرام

تمنح الهيكلية البرمجية لتطبيق "Forum" مرونة كاملة في تسجيل الدخول، حيث يتيح للمستخدمين الانضمام الفوري باستخدام حساباتهم الحالية على فيسبوك أو إنستجرام دون الحاجة لإنشاء بيانات اعتماد جديدة.

وحرص مهندسو الشركة على تزويد المنصة بنظام إشعارات ذكي ومنفصل يمنع تداخل التنبيهات الشخصية مع نقاشات العمل العام، مع توفير خيارات تخصيص مرنة للمظهر وتفعيل الوضع الليلي لحماية العين أثناء الاستخدام الطويل عبر الهواتف الذكية.

ويبرهن إطلاق ميتا لتطبيق "Forum" على أن معركة الاستحواذ على المجتمعات الرقمية المخصصة قد دخلت مرحلة جديدة من المنافسة الشرسة، ومع بدء التوسع التدريجي لخدمات التطبيق في مصر والشرق الأوسط لعام 2026؛ يتوقع خبراء التقنية أن يغير هذا البديل المنظم، من طريقة تبادل الخبرات وبناء المجموعات المهنية والثقافية على شبكة الإنترنت.

ميتا Meta شركة ميتا Threaded Discussions

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

البريد المصري

البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

فيات باندا 2028

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

ترشيحاتنا

بورسعيد تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بدعم القيادة السياسية وتكامل جهود مؤسسات الدولة

وزير التخطيط: الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد للعامين 26 /27 نحو 95 مليار جنيه

وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان المدينة الشبابية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة

وزير الرياضة ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان المدينة الشبابية لمتابعة مستوى الخدمات.. صور

الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية

خلال تفقده علوم رياضية بورسعيد.. وزير الشباب: اهتمامنا كبير بالتكامل بين المؤسسات التعليمية.. صور

بالصور

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد بقرية ميت ركاب بالزقازيق

مسجد
مسجد
مسجد

أسباب ارتفاع الكوليسترول مضاعفاته الخطيرة.. وأفضل طرق علاجه

متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟

النظام الغذائي الأمثل لمن يعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم معا

العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد