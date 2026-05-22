وزير التخطيط: الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد للعامين 26 /27 نحو 95 مليار جنيه

اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، جولتهما لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وذلك في إطار جهود الدولة لمتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة وخطط التنمية بالمحافظات ، رافقهما الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد.

وشملت الجولة تفقد معمل هندسة الموانئ وحماية الشواطئ بكلية الهندسة، والذي يمثل أحد المعامل المتخصصة والمتقدمة الداعمة للتعليم والبحث العلمي في مجالات الهندسة الساحلية والبحرية، فضلاً عن دوره في إعداد الكوادر المؤهلة وتقديم الدراسات الفنية المتخصصة.

كما شملت تفقد مستشفى جامعة بورسعيد الجديدة، الذي تم تأسيسه حديثا وتمت زيارة عدد من الأقسام الطبية والاستماع إلى شرح حول الخدمات الصحية والرعاية المقدمة للمرضى، في إطار الاهتمام المتزايد بقطاع الصحة وتطوير منظومة الخدمات الطبية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الزيارة تأتي ضمن خطة الحكومة للمتابعة الميدانية المستمرة وحوكمة الإنفاق العام، بما يضمن توجيه الموارد للمشروعات ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، موضحاً أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التخطيط التشاركي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة لتعظيم الاستفادة من البرامج والمبادرات التنموية.

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 يبلغ نحو 95 مليار جنيه، موضحاً أن هذه الاستثمارات تستهدف دعم مشروعات حيوية تشمل إنشاء محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه، واستكمال مشروعات الإسكان الاجتماعي، والتوسع في المنشآت الجامعية، إلى جانب تعزيز قطاعات التعليم والصحة والبنية الأساسية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية للمحافظة وتعزيز مكانتها كمحور تنموي رئيسي، لافتاً إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخصيص 200 مليون جنيه من خطة التنمية للعام المالي الحالي، بالإضافة إلى تخصيص المحافظة 100 مليون جنيه للإسراع في استكمال الأعمال الجارية باستاد النادي المصري.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن المحافظة تشهد مرحلة جديدة من التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن الدولة تواصل ضخ استثمارات كبيرة بالمحافظة بهدف تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاستثمارية.

