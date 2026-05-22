طريقة عمل سلطة فاهيتا الدجاج بمذاق شهي

تعد سلطة فاهيتا الدجاج من اكلات المطاعم الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ويمكن أن تقدم بجانب أطباق عديدة شهية.

نعرض لكم طريقة عمل سلطة فاهيتا الدجاج من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري.

المقادير

زيت زيتون

كزبرة مفرومة

عصير ليمون

ملعقة كبيرة عسل

ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة تشيلي فيلكس مجروش

كمون

ملح و فلفل مجروش

6 دجاج فيليه رفيع جدا

ثمرة فلفل أحمر رومي شرائح

ثمرة فلفل أخضر رومي شرائح

ثمرة فلفل أصفر رومي شرائح

بصل أحمر شرائح رفيعة

السلطة:

كابوتشا شرائح رفيعة

كزبرة مفروم خشن

شرائح ثمرة افوكادو

للتقديم :

ساور كريم

مثلثات خبز شامي محمصة

طريقة عمل سلطة فاهيتا فراخ

تبلي الدجاج بالثوم والليمون والكمون واطبخيه على الجريل

ضعي مقادير السلطة في طبق التقديم مع الدجاج وتقدم