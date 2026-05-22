مجموعة الهبوط.. تشكيل البنك الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة فاركو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري.

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد صبحي.

وفي خط الدفاع: أمير مدحت، خالد شيفو، مصطفى الزناري، أحمد متعب.

وفي خط الوسط: أحمد رضا، صلاح بوشامه، محمد إبراهيم، سيد نيمار.

وفي خط الهجوم: كريم عادل، ياو أنور.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد طارق سليمان، مصطفى عبد الرحيم، محمد بن شرقي، أحمد ريان، أسامة فيصل، مصطفى شلبي، سعيدو سيمبوري، أحمد النادري، هشام صلاح.