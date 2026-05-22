مندوب لبنان الأسبق بالأمم المتحدة: تأثر الاقتصاد الأمريكي لا يرتبط بحرب إيران

أكد السفير هشام حمدان، مندوب لبنان الأسبق لدى الأمم المتحدة، أن الحديث الإيراني عن إمكانية تأثر الداخل الأمريكي اقتصاديًا جراء أي مواجهة مع طهران؛ لا يرتبط بشكل مباشر بإدارة الأسواق المالية الأمريكية، مشيرًا إلى أن تأثير التوترات الإقليمية يظل محدودًا في نطاق أسعار بعض المواد الأولية والطاقة أكثر من تأثيره على البنية العميقة للسوق المالي الأمريكي.

وأضاف حمدان، خلال مداخلة من بيروت، مع الإعلامية أمل مضهج، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن إدارة السوق المالية في الولايات المتحدة تخضع لاعتبارات داخلية معقدة تختلف عن تطورات المنطقة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان يسعى منذ فترة إلى تغيير توجهات الاحتياطي الفيدرالي؛ بسبب تمسكه بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، وهو ما اعتبره ترامب عائقًا أمام تنشيط الاقتصاد الأمريكي.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من التحركات الاقتصادية الحالية يتمثل في خفض أسعار الفائدة بما يسمح بتحريك الكتلة النقدية داخل الأسواق الأمريكية، بدلًا من بقائها داخل خزائن المصارف والاستفادة فقط من العوائد البنكية، معتبرًا أن هذه السياسة تمثل مدخلًا أساسيًا لتحفيز الاقتصاد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد حمدان أن واشنطن تراهن كذلك على تدفقات مالية ضخمة قد تدخل إلى الخزانة الأمريكية نتيجة التحولات الدولية الجارية، بدءًا من التطورات في فنزويلا وصولًا إلى محاولات معالجة الخلافات الاقتصادية والتجارية مع الصين، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى هذه الملفات باعتبارها عناصر مكملة لاستراتيجيتها الاقتصادية والمالية الحالية.