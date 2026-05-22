ضربهم واتحرش بيهم.. أمن الغربية يبحث عن شاب اعتدى على 3 فتيات بالمحلة| ما القصة؟

يكثف ضباط مباحث الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودهم؛ لضبط أحد الشباب بتهمه التورط في مطاردة 3 فتيات في أثناء سيرهن بالطريق العام في شارع أسواق مرحبا بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة؛ حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا، من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، حول واقعة تحرش شاب يستقل دراجة نارية، بثلاث فتيات، في أثناء سيرهن بالطريق العام بدائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان البلاغ؛للوقوف على آخر تطوراته.

وأفاد شهود عيان أن الشاب يدعي "م. ب"35 سنة، ارتكب واقعة تحرش؛ بمطاردته للفتيات خلال استقلاله سكوتر "دراجة نارية"، فضلا عن ضرب إحدى الفتيات “بصفعها باليد” و"ركل إحداهن بقدميه".

البحث عن المتهم

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.